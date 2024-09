Mengenal Layanan Gratis Asisten Bagasi di Bandara Soekarno-Hatta

Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) meluncurkan layanan gratis bagasi yaitu Baggage Assistance di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Layanan baru Baggage Assistance ini tersedia di titik keberangkatan dan kedatangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan berfungsi membantu penumpang pesawat dalam penanganan bagasi.

"Layanan ini akan memberikan pengalaman perjalanan yang semakin mudah, nyaman dan menyenangkan bagi penumpang pesawat," ujar Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi melalui siaran pers dikutip Tempo, Jumat 6 September 2024.

Layanan ini dilakukan oleh petugas berseragam khusus titik keberangkatan dan kedatangan. Dititik keberangkatan, petugas layanan Baggage Assistance akan memberikan bantuan kepada penumpang pesawat untuk memindahkan bagasi dari kendaraan pengantar ke troli di area pengantaran (drop zone) Terminal 3.

"Lebih dari itu, petugas Baggage Assistance juga dapat membantu penumpang prioritas seperti misalnya ibu hamil dan lansia hingga ke kontercheck in untuk memproses keberangkatan," kata Faik.

Selain itu membantu penumpang menurunkan bagasi dari kendaraan ke troli, petugas Baggage Assistance juga berperan dalam mempersingkat waktu pengantaran (drop off time) sehingga lalu lintas kendaraan dapat semakin lancar.

Sementara itu di titik kedatangan, petugas Baggage Assistance akan membantu penumpang memindahkan bagasi dari troli ke kendaraan di area penjemputan (pick up zone). Layanan ini juga dapat mempersingkat waktu penjemputan (pick up time).

Layanan Baggage Assistance juga dapat ditemui di area pengambilan bagasi (baggage claim) saat penumpang pesawat baru mendarat di bandara. Petugas Baggage Assistance dapat membantu penumpang pesawat untuk mengambil bagasi dari conveyor belt di baggage claim area.

“Petugas Baggage Assistance dilengkapi dengan seragam khusus sehingga mudah dikenali penumpang pesawat. Kami berharap keberadaan layanan baru ini dapat membantu penumpang pesawat dalam melakukan perjalanan udara,” kata Faik.

Baggage Assistance yang dikenalkan pada Harpelnas 2024 ini melengkapi inovasi penanganan bagasi pesawat Self Bag Drop yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu di Bandara Soekarno-Hatta.

Layanan Self Bag Drop memungkinkan penumpang pesawat dapat secara cepat mendaftarkan bagasinya melalui mesin self check in baggage, lalu kemudian dapat langsung menuju konter khusus guna memproses bagasi terdaftar tersebut untuk dimasukkan ke dalam pesawat. “Dengan adanya beragam inovasi, penumpang pesawat dapat memilih layanan penanganan bagasi yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Faik.

Faik memastikan, layanan ini akan segera hadir di 37 bandara yang dikelola Angkasa Pura Indonesia. "Layanan Baggage Assistance nantinya juga dapat tersedia di bandara-bandara lain yang dikelola InJourney Airports,” kata Faik.

