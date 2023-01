Nama 5 Tempat Wisata Milik Cimory Berubah, Cimory Riverside Jadi Dairyland Riverside

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat yang sering berlibur ke Puncak Bogor pasti sudah akrab dengan destinasi wisata Cimory Dairyland Puncak. Tempat rekreasi bertema peternakan itu mulai 1 Januari 2023 berganti nama menjadi Dairyland Farm Theme Park Puncak.

Perubahan nama ini juga berlaku bagi seluruh destinasi wisata milik Cimory di Indonesia. "Penamaan baru kami anggap sebagai semangat baru di tahun baru bagi Divisi Dairyland untuk terus meningkatkan customer experience bagi masyarakat Indonesia," kata Direktur PT Wisata Sapta Pesona Adri Lazuardi dalam keterangannya, Jumat, 30 Desember 2022.

Adri mengatakan perubahan nama itu juga seiring berganti namanya Divisi Hospitality Cimory Group menjadi Dairyland. Perubahan nama ini didasari oleh rencana Cimory Group dalam meningkatkan pengembangan bisnis Divisi Hospitality (Divisi 2) yang mengelola taman wisata edukasi, tempat oleh-oleh dan restoran.

Perubahan nama divisi 2 ini juga merupakan upaya manajemen resiko Cimory Group untuk menghindari kesalahan penyebutan brand Cimory yang merupakan umbrella brand Divisi 1 dan Divisi 2. "Kami berharap di tahun-tahun selanjutnya, Dairyland dapat memperluas cakupan taman rekreasi edukatif untuk dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak keluarga dan anak-anak di Indonesia sebagai sarana yang terjangkau," kata Adri.

Tahun 2023 juga menandai penguatan merek Dairyland di Indonesia dengan adanya rencana ekspansi dengan mendirikan beberapa tempat baru di berbagai daerah di Indonesia seperti Puncak, BSD City, Lembang, Bali dan Malino.

Dairyland di berbagai kota

Cimory mengawali pembukaan tempat rekreasi pada 2006 dengan hadirnya Cimory Mountain View di Puncak, Bogor. Cimory menawarkan konsep rekreasi dengan pengalaman memerah susu sapi, belajar membuat susu dan yoghurt atau berkeliling peternakan.

Sejak itu, Cimory juga membuka kawasan wisata lain di berbagai kota:

1. Dairyland Mountain View (sebelumnya bernama Cimory Mountain View)

Ini adalah pabrik susu Cimory pertama yang dibuka pada 2006 di Puncak, Bogor. Dairyland Mountain View telah menjadi ikon pariwisata puncak dan menjadi cikal bakal taman rekreasi Dairyland lainnya.

2. Dairyland Riverside (sebelumnya bernama Cimory Riverside)

Ini merupakan restoran, pusat oleh-oleh dan tempat wisata yang telah ada sejak 2012. Daya tariknya adalah lokasi yang berada di tepi Kali Ciliwung dan memiliki wahana, seperti Monster Aquarium, Hop-Hop Playpark dan Forest Walk.

3. Dairyland on The Valley (sebelumnya bernama Cimory on The Valley)

Tempat rekreasi ini hadir pada 2013 dan terletak di Semarang. Selain dapat bermain dengan hewan jinak seperti domba, dan kelinci, pengunjung dapat berfoto di taman miniatur bangunan dunia di Taman Minimania.

4. Dairyland Farm Theme Park, Prigen (sebelumnya bernama Cimory Dairyland Prigen)

Pada 2019, Pasuruan dengan harga tiket masuk mulai dari Rp 20 ribu. Pengunjung juga dapat mengunjungi Milk Museum, Museum 3D Trick Art, dan spot foto De Windmills dengan harga tambahan.

5. Dairyland Farm Theme Park, Puncak (sebelumnya bernama Cimory Dairyland Puncak)

Tempat rekreasi ini dibuka pada 2021 dan terletak di Megamendung, Bogor. Di sini, pengunjung dapat merasakan pengalaman theme park bertema farm, keindahan DeWindmills dan rumah hobbit di Magic Village.

6. Cepogo Cheese Park

Ini adalah tempat rekreasi terbaru Cimory yang baru dibuka di Boyolali pada 12 Desember 2022. Sesuai dengan namanya, tempat ini mengusung edukasi pembuatan keju dan taman wisata rekreasi untuk keluarga. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut (mdpl ), Cepogo Cheese Park memberikan nuansa wisata di alam yang dingin.

Baca juga: Cepogo Cheese Park, Destinasi Wisata Keluarga Baru di Kota Susu Boyolali

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu