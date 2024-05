Long Weekend Bersama Keluarga, Coba ke Destinasi Wisata Baru di Bogor dan Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ini ada libur tanggal merah dan cuti bersama. Akhir pekan pun menjadi panjang, dimulai dari Kamis, 9 Mei, hingga Ahad, 12 Mei. Long weekend ini menjadi kesempatan bagi keluarga untuk liburan. Tak perlu jauh-jauh, di seputaran Bogor dan Jakarta ada berbagai destinasi wisata baru yang menarik untuk dieksplorasi.

Dari keindahan alam hingga seni dan budaya, setiap destinasi menjanjikan pengalaman yang berbeda. Bogor memikat dengan pesonanya yang alami, sementara Jakarta menawarkan hiburan seni dan budaya yang kaya.

Berikut beberapa destinasi yang patut dipertimbangkan untuk dikunjungi di kedua kota ini.

Bogor

1. HeHa Waterfall

HeHa Waterfall, destinasi wisata di Bogor, menawarkan pengalaman unik dengan air terjun buatan terbesar se-Indonesia. Dibuka pada Oktober 2023, HeHa Waterfall telah menjadi magnet baru bagi para pecinta petualangan dan keindahan alam di Bogor. Air terjun ini sempat tutup sebentar setelah mengalami longsor.

Air terjun buatan ini memiliki lebar mencapai 90 meter dan tinggi 40 meter, menjadikannya daya tarik utama yang meraih penghargaan rekor MURI. Selain air terjun, pengunjung dapat menikmati wahana lain seperti spot foto yang Instagramable dan wahana permainan untuk anak-anak yang sedang dalam tahap pembangunan.

2. Nicole River Park

Nicole River Park adalah destinasi wisata baru di kawasan Puncak Bogor yang menawarkan konsep dengan nuansa luar negeri seperti Korea, Jepang, Cina, dan Santorini. Pengunjung dapat bersantai dan selfie di berbagai spot menarik sambil menikmati pemandangan alam yang memukau. Tempat ini cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman yang ingin merasakan atmosfer internasional tanpa meninggalkan Bogor.

3. Agrowisata Gunung Mas

Agrowisata Gunung Mas menjadi pilihan destinasi wisata untuk menghabiskan liburan akhir pekan, terutama bagi masyarakat sekitar Bogor dan Jakarta. Dengan konsep wisata perkebunan dan kebun teh, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang segar serta mencoba berbagai wahana seru yang tersedia.

Destinasi ini menawarkan pengalaman yang edukatif dan menyenangkan bagi pengunjung segala usia.

Jakarta

1. Horror House Kota Tua

Rumah Hantu Kota Tua sudah tutup sejak akhir Maret lalu. Tapi kini ada penggantinya, namanya Horror House Kota Tua. Dengan konsep yang mirip, Horror Hause ini berada di lokasi bekas Rumah Hantu yakni di Jl. Kali Besar Timur No. 4, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat. Tempat ini diburu para pencari sensasi horor. Horror House buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 21.00, dengan harga tiket Rp30.000 di hari biasa dan Rp35.000 di akhir pekan.

2. Pameran Voice Against Reason di Museum MACAN

Museum MACAN menggelar pameran seni kontemporer yang melibatkan 24 perupa dari berbagai negara dengan tema "Voice Against Reason". Pengunjung dapat menikmati karya-karya seni yang berdialog dengan karya seni bersejarah Indonesia, menciptakan pengalaman yang mendalam dan menginspirasi.

3. Urban Farm PIK 2

Kalau mau mencari tempat yang menawarkan ruang terbuka alami di Jakarta, Urban Farm PIK 2 jadi salah satu pilihannya. Di sini, pengunjung bisa belajar tentang pertanian, berkebun, dan berbagai kegiatan alam lainnya. Saat perut lapar, di sini juga tersedia berbagai kuliner yang sebagian besar makanan internasional dan kekinian, seperti taco, ramen, dan piza. Untuk masuk ke kawasan ini, pengunjung tidak membayar, cukup mengeluarkan uang untuk makanan dan kegiatan yang diikuti.

4. BX Sea Bintaro

Penggemar kehidupan laut bisa mendatangi oceanarium BXSea di Bintaro Jaya Xchange Mall Tahap 2 atau BXc 2. Tempat ini baru dibuka Desember tahun lalu. Wisata edukasi biota laut pertama di Indonesia ini memiliki hingga sekitar 17.000 biota dan dilengkapi menjadi 25.000 biota laut saat grand opening pada Maret 2024. Salah satu keunikan akuarium BXSea yang memilik tagline 'Xtraordinary Xperience at Sea and Forest', juga mempunyai Exotic Rain Forest atau hutan hujan tropis seperti di Pulau Kalimantan. Harga tiketnya mulai dari Rp85.000 hingga Rp175 ribu per orang.

Itulah beberapa pilihan tempat liburan long weekend di Bogor dan Jakarta. Mau pilih yang mana?

PUTRI ANI

