4 Kesalahan yang Biasa Dilakukan Orang Saat Memesan Steak, Begini Solusinya

Dan terakhir, suhu mana yang Anda sukai dan suhu memasak paling cocok untuk setiap jenis steak. Biasanya ada lima suhu standar: rare, medium rare, medium, medium well, dan well done .

Jangan Bingung Lagi, Ini Cara Bedakan Steak Rare, Medium Well, Sampai Well Done

Rare, medium rare, medium, medium well, dan well done menggambarkan kematangan steak. Tahukah perbedaan masing-masing?

