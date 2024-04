Liburan Murah ala Backpacker ke Dubai, Bisa?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dubai, Uni Emirat Arab, yang dikenal sebagai destinasi wisata mewah, kini berusaha menjangkau berbagai kelompok wisatawan. Destinasi wisata terpopuler menurut TripAdvisor ini juga berupaya menarik backpacker atau turis dengan anggaran ketat yang ingin mencari pengalaman wisata yang lebih murah.

Shahab Shayan, Director for Asia Pacific and Turkey at Dubai Department of Economy and Tourism (DET), mengatakan bahwa Dubai telah berinvestasi dalam menyediakan fasilitas hotel bintang dua dan bintang tiga di berbagai lokasi di seluruh kota. Meski terjangkau, mereka mengklaim hotel-hotel ini memiliki ragam layanan dan kenyamanan yang lebih luas untuk berbagai jenis wisatawan.

Kids Go Free

Bukan hanya itu, Shahab mengatakan bahwa Dubai juga telah meluncurkan kampanye Kids Go Free musim panas ini. Bekerja sama dengan mitra bisnis, mereka memberikan promosi di beberapa hotel dan atraksi dengan potongan biaya mencapai 50 persen.

"Anak-anak dapat makan, menginap, dan mengakses atraksi secara gratis," kata dia menjawab pertanyaan tertulis jurnalis dalam kunjungan ke Dubai pada 19-25 Maret 2024 lalu.

Pilihan wisata terjangkau

Kota ini memiliki mal terbesar kedua di dunia, Dubai Mall. Mal ini berisi toko-toko barang mewah yang menjadi tujuan wisata belanja turis dan dari seluruh dunia. Di sini juga terdapat banyak hotel mewah, mulai dari Armani Hotel, Bulgari Resort, Burj Al Arab, Atlantis The Palm, sampai Four Seansos Resort di Jumeirah Beach.

Namun, bagi yang ingin mendapatkan pengalaman yang terjangkau, wisatawan bisa mengikuti tur budaya dan situs-situs bersejarah. "Wisatawan dapat menjelajahi sejarah kota Dubai di tempat-tempat seperti Al Fahidi Historic Neighborhood, merasakan atmosfer yang hidup di pasar tradisional (souk)," kata dia.

Pantai-pantai umum di kota ini juga bisa didatangi untuk bersantai. Petualangan di alam terbuka seperti safari gurun juga menawarkan pilihan yang lebih terjangkau di Dubai. Sejumlah spot populer seperti Dubai Fountain dan Danau Al Qudra di gurun bisa dinikmati tampa membayar.

"Baik seorang backpacker dengan anggaran ketat atau seorang wisatawan yang mencari campuran kemewahan dan terjangkau, pilihan pariwisata Dubai yang terus berkembang menawarkan sesuatu untuk semua orang, memastikan bahwa kota tetap menjadi tujuan yang ramah dan terjangkau," kata dia.