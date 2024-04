10 Hotel Terbaik di Dunia Versi TripAdvisor, Ada yang di Bali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Platform perjalanan Tripadvisor baru saja mengumumkan hasil Travelers’ Choice Best of the Best Hotels Awards.

Penghargaan ini menyoroti hotel-hotel yang mendapat rating tertinggi tahun ini berdasarkan ulasan dari para pengguna Tripadvisor.

Para traveler dari berbagai penjuru dunia telah menentukan pilihan mereka untuk hotel favorit pada tahun 2024. Hasilnya, ada 10 daftar hotel terbaik di dunia yang dipilih oleh pembaca Tripadvisor. Lantas, di mana saja hotel terbaik tersebut? Berikut ulasannya.

Hotel Terbaik di Dunia

1. Hotel Colline de France - Gramado, Brasil

Hotel Collins de France menempati posisi pertama sebagai hotel terbaik di dunia versi TripAdvisor selama tiga tahun berturut-turut.

Dengan 34 suite yang elegan, hotel ini menawarkan suasana khas Kastil Eropa dengan layanan terbaiknya. Menginap di sini akan membuat Anda merasakan nuansa seperti berada di Kekaisaran Perancis.

2. OBLU SELECT Lobigili - Malé, Maladewa

Baca Juga: Rekomendasi Hotel Bintang 5 di Bandung

Berlokasi hanya beberapa menit dari Bandara Internasional Malé, Lobigili adalah resor kontemporer yang ditujukan khusus untuk wisatawan dewasa.

Resor ini berada di sepanjang laguna berwarna biru kehijauan dan menawarkan 68 vila yang dirancang secara eksklusif, termasuk vila-vila di atas air dan dengan kolam renang pribadi.

3. La Siesta Hoi An Resort & Spa - Hoi An, Vietnam

Resor ini menawarkan berbagai pilihan akomodasi, mulai dari kamar standar, suite, hingga dupleks. Resor bergaya klasik ini menawarkan pemandangan indah karena dikelilingi oleh sawah hijau dan desa-desa kecil yang mengikuti aliran Sungai Thu Bon.

Daya tarik utama dari resor adalah sebuah kolam renang tanpa batas yang berpadu harmonis dengan pemandangan sawah.

4. Adiwana Suweta - Bali, Indonesia

Salah satu hotel terbaik di dunia ternyata ada di Bali, tepatnya di wilayah Ubud. Adiwana Suweta merupakan resor yang menawarkan suite yang luas dan vila dengan kolam renang pribadi yang menghadap ke hutan hijau subur.

Dengan 36 kamar yang modern, properti ini cocok bagi Anda yang ingin tinggal di tempat yang tenang untuk berlindung dari hiruk pikuk kehidupan kota.

5. Iberostar Grand Packard - La Habana, Kuba

Berlokasi di Paseo del Prado yang terkenal, hotel bintang 5 ini berada di sebelah bangunan ikonik seperti Istana Velasco dan Gedung Kongres Nasional.

Dengan 321 kamar yang modern, hotel ini menampilkan tiga lantai yang terinspirasi oleh mobil tahun 1950-an. Salah satu daya tarik hotel ini adalah adanya kolam renang tanpa batas yang luas.

6. Emerald Maldives Resort & Spa - Pulau Fasmendhoo, Maladewa

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Terletak di Atol Raa, di utara kepulauan Maladewa, Resor All-Inclusive DA ini berada di sebuah pulau pribadi yang dikelilingi oleh pantai pasir putih yang lembut.

Dengan total 120 vila, sekitar setengahnya yakni sebanyak 60 vila, berada di pulau. Sedangkan sisanya lagi sebanyak 60 vila, terapung di atas laut.

7. La Siesta Classic Ma May - Hanoi, Vietnam

La Siesta Classic Ma May memiliki total 75 kamar dan suite dengan karakteristik unik. Lokasinya berada di pusat Kawasan Tua dekat Danau Hoan Kiem.

Di bagian atapnya, terdapat Moonlight Sky Bar yang terkenal menawarkan pemandangan dramatis dari kehidupan kota yang ramai di sekitarnya.

8. Secret Akumal Riviera Maya - Akumal, Meksiko

Terletak di jantung Riviera Maya di sepanjang pantai Akumal yang berpasir putih dan terkenal, Secret Akumal Riviera Maya ini menawarkan pengalaman menginap yang luar biasa. Dengan pemandangan laut dan kolam berendam pribadi, hotel ini memiliki 434 suite.

9. Padma Resort Ubud - Bali, Indonesia

Hotel terbaik di dunia selanjutnya juga terletak di Ubud, Bali. Padma Resort Ubud terletak di utara Ubud dan memiliki 149 kamar dengan fasilitas spa kelas satu, dan kolam renang tanpa batas.

Resort ini menyuguhkan pemandangan menakjubkan karena menghadap ke lembah sungai yang lembab dan hutan Payangan.

10. Sofitel Mexico City Reforma - Kota Meksiko, Meksiko

Berlokasi di sepanjang Reforma Avenue yang bersejarah, hotel yang mengusung tema Perancis ini menawarkan pemandangan dramatis dari ibu kota. Dengan total 275 kamar tamu, 56 di antaranya adalah suite modern yang mewah.

Properti ini juga menyediakan lima bar dan restoran, termasuk restoran Cityzen yang terletak di lantai 38 dengan pemandangan yang menakjubkan, serta sebuah ballroom yang terletak di lantai 40.

RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: 8 Hotel Murah Dekat Stasiun Lempuyangan, Harga Mulai 100 Ribuan