Chillax Sudirman, Tempat Hits Baru di Jakarta untuk Kulineran dan Hangout

TEMPO.CO, Jakarta - Kini hadir tempat kuliner baru di Jakarta yang cocok untuk tempat hangout bersama kawan. Namanya, Chillax yang berada di Jalan Jenderal Sudirman.

Tempat ini menawarkan konsep konstruksi bangunan Eropa yang membuat tempat ini unik dan wajib untuk dikunjungi. Di sini pengunjung bukan hanya dapat mengambil swafoto saja, tapi pengunjung bisa dimanjakan dengan nikmatnya kuliner di ruang terbuka dengan bangunan yang menarik dan instagrammable.

Pengunjung Chilax Sudirman dapat menikmati berbagai kuliner dari masakan Indonesia, Jepang hingga Eropa. Berikut beberapa informasi terkait keseruan dan keunikan tempat ini:

Menawarkan konsep dan karakter tempat yang unik

Chillax Sudirman dinilai menawarkan suasana dan keunikan tersendiri dari infrastruktur bangunan yang mengusung konsep bergaya Eropa. Berada di pusat kota, pengunjung dapat dengan mudah mendapatkan akses baik menggunakan moda transportasi umum maupun kendaraan pribadi.

Di Chillax, pengunjung dapat menikmati berbagai hidangan di area terbuka. Ada banyak tempat duduk yang bisa dipilih, baik dalam restoran maupun di luar dengan pemandangan kota atau orang yang berlalu lalang. Selain konsep restorannya, suasana pejalan kaki ala Eropa terlihat dari lampu-lampu jalan yang indah dan estetik.

Terdapat dua arena utama

Chillax Sudirman ini terdiri dari dua area, yakni The Headquarters dan The Backyard. The Headquarters merupakan area yang ditempati oleh restoran-restoran besar dengan sitting area luar dan dalam serta beberapa tenant non F&B. Untuk sekarang setelah peresmian, hanya ada beberapa restoran saja yang buka. Selebihnya masih dalam tahap persiapan dan akan segera dibuka.

Sedangkan untuk area The Backyard, terdiri dari beberapa mini tenant yang diisi oleh gerai kecil namun dengan desain yang menarik perhatian. Untuk bersantap di sini, pengunjung bisa memilih duduk di bagian outdoor sambil menikmati pemandangan kota dan gedung pencakar langit. Kabar baiknya, hampir semua tenant di area ini sudah buka.

Harga tempat makan di sini cukup terjangkau. Selain itu, ada varian khas Indonesia, Jepang dan Barat.

Menu Chillax Sudirman

Chillax Sudirman menghadirkan banyak tenant. Bagi pecinta sushi, bisa menuju tenant Gion The Sushi Bar. Selain Gion The Sushi, ada Teras Japan yang menawarkan menu seperti gyoza dan karage.

Ada juga tenant yang menawarkan makanan khas Thailand, yaitu Hoy Tod. Menunya antara lain omelet tiram dengan berbagai topping seperti scallop, original dan suma. Sementara tenant Hang Pour menawarkan menu ala Kopitiam seperti kaya toast dan aneka dim sum.

Jika hanya ingin mencari makanan ringan, ada banyak pilihan. Misalnya, Hungronuts yang menyajikan donut kentang buatan sendiri yang penuh berbagai rasa dan isian yang enak.

Chillax juga punya beragam tenant street food lain dengan rasa yang beragam dan enak.

Lokasi dan jam operasional

Lokasi Chillax Sudirman ini berada tepat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor KAV 23, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi. Berada di seberang Da Vinci. Tempat hangout dan kuliner instagrammable ini dibuka pada pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB setiap harinya. Untuk informasi terupdate mengenai tempat pertemuan di Chillax Sudirman, Jakarta ini, kunjungi akun Instagram resmi @chillax.jakarta.

