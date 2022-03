JogjaROCKarta Festival 2022, Nonton Konser Sembari Berpetualang Naik Jeep

TEMPO.CO, Yogyakarta - Event rock internasional JogjaROCKarta Festival kembali berlangsung pada 24-25 September 2022. Lokasi panggung utama di Landasan Udara Gading Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Uniknya, para penonton bakal mendapatkan pengalaman menarik sesuai tema acara yang diusung, yakni Rock on Jeep. "Jadi, penonton naik jeep lebih dulu dari destinasi wisata Tebing Breksi untuk menikmati aksi panggung seluruh penampil dari atas jeep hingga kembali ke Tebing Breksi," kata penyelenggara acara yang juga pendiri Rajawali Indonesia dan CEO JogjaROCKarta Festival, Anas Syahrul Alimi pada Jumat, 4 Maret 2022.

Metode menonton konser rock yang berbeda itu, menurut dia, mengadaptasi kebiasaan baru untuk mencegah kerumunan dalam acara offline. Panitia JogjaROCKarta Festival melibatkan komunitas jip Tebing Breksi. "Kami berharap acara ini mampu membangkitkan kembali semangat para pelaku usaha pariwisata dan mengembangkan ekosistem festival musik," ujarnya.

Dengan menggandeng komunitas jip Tebing Breksi, Anas Syahrul melanjutkan, maka salah satu sarana di destinasi wisata itu bisa kembali bergerak. Agenda JogjaROCKarta Festival terakhir berlangsung pada 1 Maret 2020 di Stadion Kridosono Yogyakarta dengan menampilkan band asal Indonesia dan mancanegara. Acara tersebut sempat tertunda pada 2021 karena pagebluk.

Deretan Jeep yang mengantar pengungung berwisata ke Tebing Breksi, Sleman, Yogyakarta. TEMPO | Pribadi Wicaksono

Anas Syahrul mengatakan, agenda tahun ini berbeda dari periode sebelumnya yang selalu menampilkan bintang utama dari mancanegara. Kali ini, menurut dia, untuk pertama kalinya JogjaROCKarta Festival menampilkan band-band Indonesia sebagai penampil utama.

Berbagai kelompok musik yang akan mengisi JogjaROCKarta Festival antara lain Burgerkill, Dead Squad, Superman is Dead, Serigala Malam, The Hydrant, Jamrud, Edane. Ada pula Seringai, Death Vomit, Voice of Baceprot, Prison of Blues, dan banyak lagi. "Ada sepuluh band yang akan tampil di main stage JogjaROCKarta Festival 2022," kata Anas Syahrul. JogjaROCKarta Festival juga menghadirkan mini stage untuk band-band rock potensial Indonesia lainnya.

Co-Founder JogjaROCKarta Festival, Bakkar Wibowo mengatakan, acara tersebut akan menampilkan sebagian besar band rock Indonesia yang pernah konser atau tur di luar negeri. Landasan Udara Gading Wonosari di Kabupaten Gunungkidul yang terletak sekitar 30 kilometer tenggara Kota Yogyakarta menjadi venue utama.

Dengan lokasi panggung yang sedikit menepi dari hiruk-pikuknya Kota Yogyakarta, para penggemar musik cadas bisa menikmati pengalaman baru sambil menyaksikan performa band rock. "Landasan Udara Gading Wonosari merupakan landasan yang belum sepenuhnya beroperasi sehingga masih dapat digunakan untuk pemanfaatan di luar penerbangan," kata dia.

Baca juga:

Tebing Breksi Yogyakarta, Area Tambang Disulap Jadi Tempat Wisata

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.