Makan Malam Hari Valentine, Cek 10 Restoran Hotel dengan Nuansa Romantis

Alto Restaurant di Four Seasons Hotel Jakarta menawarkan konsep fine dining dengan hidangan tradisional Italia. Sesuai dengan menunya, desain interior restoran ini juga bernuansa Italia dengan pemandangan Kota Jakarta. Salah satu menu favorit di restoran ini adalah beef cheek polenta.

Four Seasons Hotel- Alto Restaurant. Dok. Pegipegi

The Legian Seminyak. Dok. Pegipegi

The Restaurant di The Legian Seminyak menghadap langsung ke infinity pool dan lautan. Suasana ini membuat makan malam di Hari Valentine menjadi lebih romantis. Restoran di The Legian Seminyak, Bali, menyajikan masakan ala Eropa dengan sentuhan khas Asia Tenggara. Salah satu menu favorit para tamu adalah grilled seafood platter dan seafood salad.