Mencicip Menu Spesial Hari Valentine di Restoran Otentik Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Momentum Hari Valentine bisa dihabiskan dengan banyak cara bersama orang tersayang. alah satu yang bisa dilakukan adalah menikmati hidangan lezat bersama di restoran yang estetik.

Restoran otentik Spanyol Mare Nostrum menawarkan hidangan istimewa untuk merayakan Hari Valentine. Hidangan itu berupa satu set menu spesial Amor de Soiree yang bisa dipesan pada 11-14 Februari 2022.

Menurut siaran resminya, menu ini mencakup 9 set hidangan dengan harga Rp595.000++ per orang. Semua dajian dalam menu itu dikurasi oleh Director Chefs dari restoran Michelin Bintang Dua di Barcelona dan Cadaques Spanyol, yaitu Restoran Disfrutar dan Restoran Compartir.

Set menu Amor de Soiree mencakup starters spesial yang khusus dibuat oleh team Chef untuk merayakan Valentine ini, yaitu La Rosa (apple cru with grenadine and rose essence). La Rosa murni disajikan dalam bentuk bunga mawar segar dan utuh, irisan buah apel dan essens bunga mawar.

Adapun starters lain yang juga disajikan dalam menu Amore de Soiree ini adalah Creamy Croqueta (kroket khas Spanyol dengan krim miso dan katsuoboshi) dan Tuna Bunuelos (Potato and Tuna mash dengan bawang putih Aioli). Juga ada Broccoli and Celery (salad brokoli dan seledri) dan Minestra (sup sayuran dengan krim kelapa dan rempah) sebagai makanan pembuka.

Adapun hidangan utama yang bisa dipikih adalah Barramundi with Suquet, Spring Chicken atau Black Angus Rib Eye. Setelah menikmati makanan berat, tamu dapat menikmati hidangan penutup khusus berupa Mojito (mint, pemanis dan sour drop) sebagai palate cleanser.

Sementara untuk hidangan penutup dengan cita rasa manis, tamu akan mendapatkan Crema Catalana (buah Stroberi segar dengan sorbet mangga dan catalana foam) dan Choco Bomb (kembang gula coklat ganache). Semua hidangan itu bisa menjadi sajian nikmat bersama orang terkasih di hari Valentine.

