Clarke Quay Hadir dengan Wajah Baru Destinasi Hiburan Siang dan Malam di Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Clarke Quay kawasan hiburan tepi sungai di Singapura kini tampil dengan wajah baru. Identik dengan destinasi hiburan malam, sekarang bisa dikunjungi mulai dari siang hari dengan tambahan atraksi baru.

Clarke Quay merupakan dermaga tepi sungai bersejarah di Singapura, yang terletak di dalam Kawasan Perencanaan Sungai Singapura. Dermaga ini terletak di hulu muara Singapore River dan Boat Quay.

Sekitar tahun 1800-an, kawasan ini merupakan salah satu pusat perdagangan. Di mana kapal tongkang mengangkut barang ke hulu untuk disimpan. Saat ini, gudang-gudang tersebut telah dipugar dan dicat warna-warni, sehingga menjadi salah satu tempat untuk foto.

Tak hanya itu, Clarke Quay juga menjadi salah satu pusat kuliner dan hiburan di Singapura. Seluruh area diubah menjadi kawasan pejalan kaki terbuka yang dipenuhi dengan restoran, bar, dan klub. Mulai akhir April lalu kawasan ini dibuka kembali dengan konsep baru.

Dari kawasan hiburan malam jadi destinasi siang dan malam

Tony Tan, Chief Executive manajemen CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT), berharap perubahan dari kawasan hiburan malam menjadi destinasi hiburan siang dan malam akan meningkatkan daya tarik Clarke Quay. Ada 60 konsep kuliner, ritel, dan gaya hidup yang beragam, dengan tiga zona berbeda: The Riverfront, The Warehouses, dan The Circuit.

“Kami yakin bahwa penawaran yang diperbarui dan penempatan yang aktif akan memikat hati semua pengunjung baik penduduk lokal maupun wisatawan,” kata Tan.

Atraksi baru Clarke Quay

Clarke Quay kini menawarkan restoran dan kafe dengan berbagai selera dan anggaran. Menurut laporan The Strait, restoran dan kafe yang buka termasuk SG Hawker yang buka 24 jam, Fei Siong Group, hingga restoran Meksiko, Senor Taco, yang buka hingga jam 3 dini hari.

Faripice Finest juga menghadirkan gerai ke-40 di Clarke Quay. Selain supermarket, juga menawarkan hidangan warisan budaya yang merayakan sejarah Clarke Quay. Ternasuk bar dengan koktail pilihan khusus yang dipadukan dengan cita rasa lokal

Atraksi hiburan lainnya

Tidak hanya menghadirkan pengalaman kuliner, Clarke Quay juga menawarkan pengalaman lainnya. Salah satunya Swee Lee, ruang multifungsi yang dilengkapi dengan bar, kafe, stasiun mendengarkan vinil, sudut kreasi musik, dan tempat pertunjukan.

Pelancong juga dapat membawa hewa peliharaannya mengelilingi Clarke Quay. Kawasan ini dilengkapi dengan tempat hidrasi hewan peliharaan, tempat sampah, zona parkir hewan peliharaan, dan delapan ruang khusus ramah hewan peliharaan, yang ditandai dengan logo untuk memudahkan identifikasi.

Ada juga restoran yang menyediakan makanan hewan peliharaan. Di Chupitos misalnya, anjing atau kucing peliharaan dapat menikmati minuman yang dibuat khusus dengan bahan-bahan seperti bubur labu dan kaldu tulang.

Kedepannya, kawasan ini juga akan menghadirkan fasilitasn untuk pelatihan reformer pilates, kickboxing, dan EMS. Termasuk konsep hiburan live bernama Pulse, yang diluncurkan pada bulan Juni.

