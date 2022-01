Disneyland akan Menebus Dua Festival yang Batal Tahun Lalu di 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Disneyland akan menggelar dua festival favorit yang ditiadakan tahun lalu pada 2022. Dua acara yang batal karena pandemi Covid-19 itu adalah Festival Tahun Baru Imlek dan Disney California Adventure Food and Wine Festival.

Mengutip laman Travel and Leisure, Festival Tahun Baru Imlek akan berlangsung pada 21 Januari sampai 13 Februari. Sedangkan Disney California Adventure Food and Wine Festival pada Maret 2022.

Perayaan Tahun Baru Imlek mengangkat tradisi masyarakat Cina, Korea, dan Vietnam dengan tema tahun Macan Air. Itu sebabnya, Disneyland membawakan karakter Tiger, Mulan, dan Mushu. Mereka adalah simbol penghormatan keluarga, persahabatan, dan keberuntungan.

Tidak ketinggalan karakter Disney favorit, seperti Mickey Mouse, Minnie Mouse, dan Three Little Pigs. Raya dari film Disney terbaru "Raya and the Last Dragon" juga akan muncul dalam Festival Tahun Baru Imlek itu. Selama Festival Tahun Baru Imlek, pengunjung dapat menikmati aneka kuliner Asia dan berbagai hiburan khas Imlek.

Sementara Festival Makanan dan Anggur akan berlangsung mulai 4 Maret hingga 26 April 2022. Festival ini bertujuan memberikan pengalaman kuliner di California kepada para pengunjung Disneyland. Pada Sabtu dan Minggu selama periode festival, para juru masak dan sejumlah selebriti akan menawarkan demonstrasi masak gratis dan pengunjung dapat menikmati hasilnya.

