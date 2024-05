Nikita Willy dan Indra Priawan Bertualang di Dubai, Nikmati Wisata Budaya hingga Uji Nyali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai (DET) menggandeng pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan untuk kampanye wisata yang bertajuk "Dubai, Anda Siap?" yang dirilis akhir April lalu. Nikita dan suaminya mengajak wisatawan bertualang di beberapa destinasi yang memberikan pengalaman otentik dan penuh spontanitas di kota tersebut.

Dalam video kampanyenya, Nikita terlihat menjelajahi sudut-sudut kota yang memberikan mereka banyak kejutan. Pasangan ini menjelajahi kekayaan budaya Emirati di Al Fahidi Historical Neighborhood hingga menguji nyali di Edge Walk, Sky Views Observatory.

Nikita Willy mengatakan, bagi dia dan Indra, Dubai memiliki daya pikat dari berbagai sisi. "Kami selalu merasa takjub dan terkejut dengan semua hal yang disuguhkan oleh kota ini. Dari perjalanan ini, siapa pun kalian, dari mana asal kalian, dan apa pun yang kalian suka, pasti akan mendapatkan pengalaman perjalanan yang aman, spontan, dan spektakuler," kata dia, dalam keterangan pers yang diterima Kamis, 2 Mei 2024.

Nikita Willy dan Indra Priawan menjelajahi Al Fahidi Historical Neighborhood di Dubai (Dok. DET)

Kekayaan budaya dan petualagan menegangkan

Dia mengatakan bahwa dia dapat menyelami kekayaan budaya hingga petualangan yang menegangkan.

Baca Juga: Melihat Sejarah Pendirian Uni Emirat Arab di Etihad Museum Dubai

"Setiap momen di Dubai membawa kami keluar dari zona nyaman dengan cara yang terbaik. Kami benar-benar menikmatinya dan kami berharap dapat kembali dalam waktu dekat," ujar ibu satu anak ini.

Pengalaman yang sama bisa didapatkan siapa pun yang berlibur ke Dubai. Salah satu dari tujuh negara bagian Uni Emirat Arab ini mendapat penghargaan sebagai destinasi wisata No.1 di Tripadvisor Travellers' Choice Best of the Best Destinations Awards selama tiga tahun berturut-turut.

Wisatawan Indonesia dalam industri pariwisata Dubai

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Shahab Shayan, Regional Director for Asia Pacific and Turkey at Dubai Department of Economy and Tourism (DET), mengatakan, wisatawan Indonesia memiliki peran penting dalam industri pariwisata Dubai.

"Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pengunjung masuk dan pertukaran budaya yang signifikan, sehingga mendorong kami untuk meluncurkan kampanye yang menarik dengan menampilkan selebriti ternama, Nikita Willy dan Indra Priawan dengan tema 'Dubai, Anda Siap?’" kata dia.

Kampanye DET dengan Nikita Willy dan Indra Priawan ini mengajak para wisatawan untuk menikmati petualangan yang menarik, kelezatan kuliner, petualangan di gurun pasir, pengalaman berbelanja, dan aktivitas keluarga di salah satu destinasi yang paling aman dan mudah diakses.

"Dubai memiliki beragam pilihan untuk para pencari tantangan dan penggemar budaya. Kami juga terus berupaya untuk mengakomodasi semua kebutuhan, menjadikannya tujuan wisata terbaik untuk mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan," dia menambahkan.

Pilihan Editor: Liburan Murah ala Backpacker ke Dubai, Bisa?