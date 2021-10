Festival Kuliner Marriot Bonvoy, Cicip Sajian Indonesia Berkelas Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah festival kuliner yang menyajikan makanan lezat dari para pakar kuliner hadir di Tribeca Park, Central Park Mall Jakarta. Festival bertajuk Rasa Kuliner by Marriott Bonvoy itu siap memanjakan lidah para pecinta kuliner.

Marriott Bonvoy adalah program perjalanan pemenang penghargaan dari Marriott International. Melalui program itu, sejumlah hidangan dari pakar kuliner tercipta dan tersaji dengan kualitas kelas dunia.

“Menjelang akhir kampanye perjalanan Marriott Bonvoy on Wheels selama sebulan ini, kami sangat bersemangat untuk merayakannya dengan meluncurkan Rasa Kuliner by Marriott Bonvoy, festival makanan pertama kami," kata Ramesh Jackson, Area Vice President Marriott Internasional di Indonesia lewat keterangannya.

Didukung oleh Tedja Institute Perhotelan Indonesia (TIPI), Sinarmas dan Tanamera Coffee, Rasa Kuliner hadir pada 28-31 Oktober mulai pukul 12.00 hingga 21.00 WIB. Masih ada kesempatan bagi para pecinta kuliner untuk mencicip beragam hidangan di sana.

Pengunjung dapat mencicipi berbagai pilihan hidangan dan santapan unik yang ditawarkan oleh 11 portofolio hotel Marriott Bonvoy di Jakarta. Dari suguhan lezat dan manis seperti Pandan Bombolini khas JW Marriott Hotel Jakarta hingga perpaduan lezat hidangan percampuran Barat dan Timur, yaitu Rendang Croque Monsieur dari Le Meridien Jakarta.

Hidangan khas lainnya adalah Nikkei Ramen dari The Westin Jakarta; Batagor Mozarella dari Four Points by Sheraton Jakarta, Thamrin; Southside Pisgor dari Aloft South Jakarta; Kue Keju Basque dari The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place; Pecel Tahu Gimbal dari Aloft Jakarta Wahid Hasyim; Kue Cendol dari The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan; Chicken Waffle dari The Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta; Laksa Ayam Jakarta dari Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel; dan Nasi Bakar Banyak Rasa dari The Mayflower, Jakarta - Marriott Executive Apartments.

"Rasa Kuliner akan menjadi perjalanan kuliner bagi para anggota Marriott Bonvoy untuk mencicipi dan merasakan berbagai hidangan khas Indonesia dan internasional," kata Ramesh.

Festival kuliner ini digelar dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan dan kesehatan pengunjung. "Acara ini akan menjadi waktu bagi seluruh keluarga untuk menikmati seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sesi memasak, berbagai permainan, pertunjukan musik, dan hadiah menarik lainnya, termasuk kesempatan untuk memenangkan voucher menginap atau voucher restoran," kata Ramesh.

