Masjid Istiqlal, Sandiaga Uno: Destinasi Wisata Religi, Rumah Keberagaman

TEMPO.CO, Jakarta - Masjid Istiqlal berulang tahun ke-43 pada Senin, 22 Februari 2021. Dalam milad itu, Badan Pengelola Masjid Istiqlal atau BPMI memengusung tema New Istiqlal dengan sejumlah bagian masjid yang dibenahi sekaligus berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno berkunjung ke Masjid Istiqlal pada Kamis, 18 Februari 2021. Pada kesempatan itu, dia melihat hasil renovasi ruang VIP baru, ruang lantai utama masjid, jembatan sungai ciliwung, taman plaza, lantai dasar, hingga tempat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Masjid Istiqlal merupakan salah satu destinasi wisata religi yang menjadi kiblat wisata muslim dunia," kata Sandiaga Uno seperti dikutip dari laman resmi Masjid Istiqlal. "Arsitek Masjid Istiqlal, Friedrich Silaban adalah seorang Kristiani. Ini membuktikan Masjid Istiqlal menjadi rumah dengan begitu banyak keberagaman."

Sandiaga Uno menilai Masjid Istiqlal punya potensi luar biasa untuk menarik minat masyarakat melalui wisata religi yang spesial sekaligus edukatif. "Indonesia menjadi inspirasi, pemicu kebangkitan ekonomi saat nanti menang melawan pandemi Covid-19 dan lapangan kerja bisa tercipta seluas-luasnya," ucap Sandiaga.

Senada dengan Sandiaga Uno, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan, rampungnya renovasi Masjid Istiqlal kemudian diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, menjadi tonggak Masjid Istiqlal sebagai tempat wisata rohani, religi, dan spiritual. Sebelum pandemi Covid-19, dia mengatakan, wisatawan mancanegara yang datang ke Masjid Istiqlal sekitar 300 orang sehari.

"Masjid Istiqlal tidak pernah sepi," ucap Nasaruddin Umar. "Kami yakin kalau dikelola dengan baik, maka kegiatan di Masjid Istiqlal akan lebih produktif." Terlebih Indonesia adalah negara yang terbebas dari konflik, sehingga siapapun bisa dengan jernih memikirkan sesuatu yang produktif bagi masa depan.

Nasaruddin Umar membeberkan 42 program New Istiqlal sebagai berikut:

1. Rabithah A’immatil Masajid al-’Alami

2. Istiqlal Mosque Youth Association (ARMI)

3. Istiqlal Martial Art (IMA)

4. Istiqlal Muallaf Global Network (IMGN)

5. Istiqlal Marching Band (IMB)

6. Istiqlal Islamic Group Band (IIGB)

7. Majelis Taklim Remaja Istiqlal (MTRI)

8. Istiqlal Islamic Studies (ISS)

9. Istiqlal World Faith Day

10. Istiqlal Indonesia Halal Center (IIHC)

11. Istiqlal Religious Leaders Summit (IRLS)

12. Istiqlal Sport/Gym Center (ISC)

13. Istiqlal e-Library

14. Istiqlal Publishing

15. Majelis Mudzakarah Istiqlal

16. Pendidikan Pasca Tahfidz

17. Pendidikan Kader Ulama/Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKUMI/PKUPMI)

18. Majelis Taklim Istiqlal (MTI)

19. Istiqlal Research Center (IRC)

20. Istiqlal Green Building (IGB)

21. Wakaf Energi Istiqlal (WEI)

22. Istiqlal Business Center (IBC)

23. E-Istiqlal

24. Istiqlal Medical Center (IMC)

25. Istiqlal Religiuos Tourism (IRT)

26. Istiqlal Global Philantrophy (IGP)

27. Istiqlal Family Resilience (IFR)

28. Istiqlal Endowment Day (IED)

29. Istiqlal Preneurship and Economic Empowerment (IPEW)

30. Istiqlal Disater Management Center (IDCM)

31. Istiqlal Women Empowerment and Child Protection (ICWECP)

32. Istiqlal Interfaith Dialogue and Global Partnership (IIDGP)

33. Istiqlal Millenials and Youth Engagement (IMYE)

34. Istiqlal Care and Charity Day (ICCD)

35. Istiqlal Peace and Global Network (IPGN)

36. Voice of Istiqlal (VOI)

37. Istiqlal Difabled Group Empowerment (IDGE)

38. Istiqlal Association of Woman Ulama of Indonesia

39. Istiqlal Forum of Mosque and Global Partnership

40. Masjid Istiqlal TV

41. Istiqlal Football Club (IFC)

42. Istiqlal Badminton Club (IBC)

Baca juga:

Berbiaya Rp 511 M, Renovasi Masjid Istiqlal Digarap 1.000 Pekerja

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan renovasi Masjid Istiqlal menghabiskan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 511 Miliar. Ada pula anggaran untuk menunjang kegiatan di Masjid Istiqlal sebanyak Rp 15 Miliar sepnjang 2021.