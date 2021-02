6 Negara Ini Beri Subsidi Warganya yang Ingin Wisata Saat Pandemi

Garden By The Bay saat terlihat dari atas, dari Marina Bay Sands di Singapura, 6 Maret 2019. Garden By The Bay merupakan sebuah taman futuristik yang di buka sejak bulan Juni 2012. Taman ini memiliki hampir 1,5 juta tanaman dengan lebih dari 158.000 tanaman tumbuh di 18 pohon baja dengan tinggi antara 25 - 50 meter. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - Pandemi Covid-19 membuat banyak perbatasan sehingga orang menjadi sulit untuk bepergian ke luar negeri. Namun negara-negara di Asia ini mendorong para pelancong untuk wisata dan menjelajahi negeri mereka sendiri.

Bantuan dari pemerintah itu datang dalam bentuk uang tunai dingin untuk mendorong industri pariwisata yang terpukul parah. Ini sama-sama menguntungkan. Berikut 6 negara yang 'membayar' warganya untuk wisata:

Jepang

Kampanye Go To Travel Jepang memberikan diskon 35 persen untuk biaya perjalanan yang dibatasi sebesar 13 ribu yen semalam dan tambahan 15 persen dari nilai total paket dalam voucher untuk dibelanjakan di bisnis yang terdaftar di tujuan, hingga 7.000 yen per malam untuk perjalanan hingga tujuh malam. Bahkan suvenir wisatawan dapat ditutupi oleh voucher.

Istilah yang sama ditawarkan kepada warga negara Jepang dan penduduk asing di Jepang. Perjalanan sehari juga memenuhi syarat jika dibeli melalui agen perjalanan resmi.

Laos

Halaman Facebook Lao Thiao Lao (Perjalanan Orang Laos di Laos) menawarkan semua jenis penawaran kepada penduduk setempat dan ekspatriat di seluruh negeri. Selain tiket pesawat diskon, penawaran menarik untuk hotel dan paket khusus, halaman ini menampilkan kontes dan hadiah populer.

Salah satu hadiah yang paling dicari sejauh ini adalah menginap selama empat hari termasuk tiket pesawat untuk empat orang di resor petualangan mewah Namkat Yorla Pa di luar Oudomxay di utara negara. Di sana, turis dapat menuruni air terjun, berkeliling dengan peralatan ATV atau bermalam di rumah pohon.

Singapura

Dari staycations hingga atraksi, SingapoRediscovers Vouchers memberikan diskon bagi warga Singapura di sekitar Red Dot. Setiap orang dewasa menerima Sing$ 100 dalam denominasi Sing$ 10; mereka kemudian dapat membeli voucher bersubsidi untuk anak atau cucu mereka.

Jika Anda berpikir bahwa Gardens by the Bay hanya untuk turis, pikirkan lagi. Justru tempat itu bisa dibilang lebih baik dari sebelumnya tanpa mereka! Aktivitas harus dipesan melalui lima mitra pemesanan termasuk Trip.com. Agar memenuhi syarat, bisnis harus bersertifikat SG Clean, yang berarti mereka mematuhi protokol kesehatan era Covid-19.

Taiwan

Taipei memberikan bantuan sebesar NT$ 1.000 per malam untuk semua warga negara Taiwan yang tinggal di kota pada malam hari kerja dari sekarang hingga 7 Maret. Mereka yang berminat harus melakukan pendaftaran online, yang termasuk tur bus bertingkat dua gratis.

Sementara itu, subsidi sebesar NT$ 15.000 untuk perjalanan di hari kerja di seluruh negara kepulauan ini berlaku hingga akhir Januari, dan pemerintah kemungkinan akan segera mengumumkan insentif baru untuk perjalanan. Rencana itu datang di atas insentif umum untuk meningkatkan pengeluaran yang dapat digunakan untuk kebutuhan perjalanan lain seperti restoran dan ritel.

Thailand

Otoritas Pariwisata Thailand memproduksi banyak konten online untuk mengingatkan wisatawan tentang tujuan yang diabaikan seperti mata air panas di Mae Hong Son atau mengunjungi kuil di Nakhon Phanom.

Rao Thiew Duaygan (We Travel Together) menawarkan diskon 40 persen kamar hotel hingga 3.000 Baht semalam, hingga 1.000 Baht untuk transportasi, dan 600 Baht dalam bentuk voucher untuk dibelanjakan di restoran dan layanan per malam yang dipesan. Program ini hanya terbuka untuk warga negara Thailand, yang harus mendaftar di situs web khusus dan kemudian dapat memesan melalui agen perjalanan online seperti Agoda.

Penduduk asing juga diberikan diskon melalui skema Bonus Perjalanan Ekspat, tetapi dengan hanya 5.000 kamar malam yang tersedia. Tapi masing-masing hotel memperluas penawaran mereka kepada penduduk dan warga negara.

Vietnam

Di Vietnam, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata dan Administrasi Nasional Vietnam untuk Pariwisata telah mendorong daerah untuk menawarkan paket dan promosi wisata bagi warga Vietnam dan orang asing yang tinggal di negara tersebut. Maskapai penerbangan menawarkan tarif khusus, dan pengunjung Vietnam International Travel Mart 2020 baru-baru ini di Hanoi dapat memilih 10.000 paket wisata berbeda dari 250 bisnis di 47 kota dan provinsi, seperti paket Resident Getaway di Azerai Can Tho yang mewah dan menenangkan di tengah Delta Mekong.

TRAVEL AND LEISURE

