Cegah Overtourism, Amsterdam Kurangi Jumlah Kapal Pesiar

TEMPO.CO, Jakarta - Amsterdam dikenal dengan kota wisata kanal. Ada tiga kanal utama yang mengelilingi kota ini yang melewati bangunan bersejarah. Namun, pemerintah setempat berencana memangkas jumlah kapal pesiar yang mengarungi kanal.

Dewan Kota Amsterdam menginginkan kota itu harus dan tetap layak huni, bagi penduduk dan pengunjung. Sebab itu, salah satu cara untuk mengatasi overtourism adalah dengan mengurangi jumlah kapal pesiar. Dengan lebih sedikit kapal pesiar sungai berarti lebih sedikit keramaian dan kualitas hidup yang lebih baik.

Kapal pesiar semakin meningkat

Jumlah kapal pesiar sungai meningkat hampir dua kali lipat sejak tahun 2011. Dampaknya ibu kota Belanda itu semakin pada dan polusi pun meningkat. Biasanya musim puncak pelayaran sungai di Amsterdam cenderung terjadi pada bulan April dan Mei. Banyak wisatawan yang mengunjungi kota itu untuk melihat musim tulip.

Sekitar 500 ribu penumpang kapal pesiar sungai mengunjungi Amsterdam setiap tahun. Tahun lalu jumlah kapal pesiar yang berlabuh di tepi laut kota itu mencapai 2.300 kapal. Dengan rencana baru pemerintah yang ingin mengurangi jumlah tersebut menjadi 1.150 kapal pada tahun 2028, maka jumlah wisatawan pun diperkirakan akan berkurang setengahnya.

Kepala keuangan kota Amsterdam, Hester van Buren mengatakan masalah yang disebabkan kapal pesiar ini sangat akut selama musim semi. “Kami memiliki komitmen untuk menjaga jumlah wisatawan di bawah 20 juta per tahun," katanya.

Aturan ketat kapal pesiar

Selain mengurangi jumlah kapal, pemerintah setempat juga akan menerapkan aturan lebih ketat bagi kapal pesiar sungai yang diperbolehkan mengunjungi kota tersebut. Salah satunya, kapal-kapal yang memiliki kemampuan kekuatan darat. Pemerintah juga menyadari pelayaran sungai berkontribusi terhadap kepadatan dan emisi di kota. Sebab itu, pemerintah fokus pada kapal paling ramah lingkungan yang memiliki koneksi untuk pembangkit listrik ramah lingkungan.

Pajak wisatawan

Sebelumnya, Amsterdam juga berencana menaikkan pajak kamar hotel menjadi 12,5 persen pada 2024. Peningkatan pajak ini terutama akan berdampak pada wisatawan yang menginap atau tiba melalui kapal pesiar. Pajak untuk penumpang kapal pesiar yang singgah di pelabuhan juga akan naik dari €8 (Rp133 ribu) per kepala menjadi €11 (Rp184 ribu) per pengunjung per hari.

EXPRESS UK | DUTCH NEWS | AFAR

