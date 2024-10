Tawarkan Keragaman Kuliner, Berlin Terpilih Sebagai City of The Year Food and Travel Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berlin, ibu kota Jerman, terpilih sebagai "City of The Year" menurut Food and Travel Awards 2024. Penghargaan ini merayakan kekayaan budaya dan kuliner Berlin, sehingga menjadi destinasi terkemuka di Eropa.

Selain itu, penghargaan tersebut menyoroti peningkatan reputasi Berlin sebagai pusat budaya dan surga bagi pecinta kuliner, sehingga memperkuat posisinya di antara destinasi perkotaan terkemuka di Eropa.

Secara keseluruhan Food and Travel Awards mengajak pembacanya memilih yang terbaik dalam 23 kategori, termasuk restoran ternama, koki, hotel, destinasi, operator tur, jalur pelayaran, dan maskapai penerbangan.

Khusus kuliner, penghargaan tersebut untuk satu kota berdasarkan keragaman budaya dan kulinernya. Berlin berhasil menyisihkan kota-kota seperti Bordeaux, Cape Town, Dubrovnik, Girona, Seoul, Sydney, Tokyo, dan Zurich.

Juru bicara visitBerlin, Burkard Kieker, mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. "Kami senang dengan pengakuan pembaca terhadap dunia kreatif Berlin. Judulnya menunjukkan bahwa makanan kini telah menjadi alasan nyata untuk bepergian,’ kata Burkard kepada The Berliner.

Keragaman kuliner Berlin

Berlin terus menciptakan tren baru dalam kuliner. Michelin Guide, salah satu panduan restoran terkemuka di dunia, menobatkan Berlin sebagai ibu kota kuliner Jerman, dengan 28 bintang Michelin di 21 restoran.

Tidak hanya menawarkan kuliner khas Jerman, Berli juga menawarkan beragam hidangan khas negara lain, seperti Italia, Jepang, Turki dan Timur Tengah, serta sosis pinggir jalan. Bahkan menyandang gelar kota yang menciptakan kebab Döner, meski kebenarannya masih diperdebatkan.

Karena komunitas Turki merupakan komunitas etnis terbesar kedua di Berlin setelah Jerman, jadi tak heran kalau makanan Turki di Berlin berkelas dunia. Jika ingin menikmati makanan Turki bisa mengunjungi pasar Turki yang berlangsung setiap Selasa dan Jumat di Maybachufer dekat Kottbusser Tor di Berlin-Kreuzberg.

Bagi yang ingin menikmati masakan Vietnam di Dong Xuang Center di Lichtenberg, pusat komunitas Vietnam, hidangan autentik Cina seperti bebek panggang dan sup daging sapi di pecinan Berlin, yang tak jauh dari "Paris Bar", salah satu pusat kuliner Berlin Barat dan menjadi favorit selebriti nasional dan internasional.

Selain kuliner, Berlin juga menerima penghargaan lainnya termasuk destinasi terbaik dunia menurut Time Out. Happy City Index juga memilih Berlin sebagai salah satu dari tiga kota paling bahagia di dunia.

