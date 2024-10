4 Hotel dan Resor Terbaik di Asia Ada di Indonesia, Raih World Travel Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Empat hotel dan resor Indonesia mendapat penghargaan sebagai yang terbaik di Asia di ajang World Travel Awards (WTA) yang diselenggarakan di Manila, Filipina, September lalu. Hotel-hotel ini sebagian besar berada di Bali, tetapi aja pula yang mewakili Jakarta.

Berikut daftar pemenang dari Indonesia serta profil dan keunikan masing-masing properti.

1. Melia Bali

Melia Bali di Nusa Dua menjadi pemenang dalam kategori Resor All-Inclusive Terkemuka di Asia 2024. Resor ini dikenal dengan layanan eksklusifnya yang ditawarkan melalui program premium bernama The Level. Layanan ini menyediakan berbagai kebutuhan pribadi untuk para tamu yang ingin menikmati kenyamanan dan privasi lebih. Tamu The Level mendapat akses ke area-area pribadi seperti The Level Lounge, kolam renang eksklusif, serta area pantai yang hanya terbuka untuk tamu berusia 12 tahun ke atas.

Melia Bali (melia.com)

Selain fasilitas yang luas dan mewah, tamu juga dimanjakan dengan berbagai keuntungan seperti check-in dan check-out pribadi, akses ke YHI Spa, serta diskon untuk perawatan spa. The Level Junior Suite menjadi salah satu akomodasi unggulan dengan fasilitas lengkap seperti balkon pribadi, mesin kopi espresso, dan layanan turndown harian.

2. InterContinental Jakarta Pondok Indah

InterContinental Jakarta Pondok Indah dinobatkan sebagai Hotel Kota Mewah Terkemuka di Asia 2024, berkat lokasinya yang strategis dan fasilitas kelas dunia yang ditawarkannya. Terletak di kawasan elite Pondok Indah, hotel ini berada di pusat hiburan dan bisnis Jakarta Selatan, terintegrasi dengan Pondok Indah Shopping Mall dan Lapangan Golf Pondok Indah.

Intercontinenal Jakarta Pondok Indah (jakartapondokindah.intercontinental.com)

Hotel ini menawarkan 311 kamar dan suite mewah dengan desain elegan, serta dilengkapi dengan fasilitas modern seperti akses internet berkecepatan tinggi, minibar, dan TV layar datar 55 inci. Tamu yang menginap di Presidential Suite dapat menikmati ruang yang luas seluas 272 meter persegi, dengan pemandangan indah ke kota atau lapangan golf. Selain itu, fasilitas lainnya termasuk kolam renang, lounge, dan akses ke Lapangan Golf Pondok Indah, menjadikannya pilihan ideal bagi pelancong bisnis maupun rekreasi.

3. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di kategori Resor Terkemuka di Asia 2024, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort berhasil meraih penghargaan berkat perpaduan antara keanggunan Prancis dan keindahan budaya Bali. Terletak di kawasan wisata Nusa Dua, resor ini menjadi salah satu destinasi paling populer bagi wisatawan yang mencari kemewahan dan ketenangan di tepi pantai.

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort (sofitel.accor.com)

Sofitel Bali memiliki vila-vila mewah dan kamar-kamar dengan kolam renang pribadi, kolam renang laguna yang menakjubkan, serta fasilitas spa yang luar biasa. Salah satu daya tarik utamanya adalah Cucina Brunch, yang menawarkan pengalaman bersantap yang unik. Tamu juga dapat menikmati Lounge VIP eksklusif di Club Millesime dan hiburan di Manarai Beach House.

4. Jumeirah Bali

Jumeirah Bali menjadi pemenang kategori Resor Vila Terkemuka di Asia 2024. Resor yang terletak di Uluwatu ini dikenal dengan arsitekturnya yang memadukan keindahan alam dengan warisan Hindu-Jawa. Resor ini menawarkan 123 vila mewah dengan kolam renang pribadi dan pemandangan spektakuler Samudra Hindia, menciptakan suasana yang romantis dan damai.

Salah satu vila yang paling menarik adalah Vila Dua Kamar Tidur, dengan pemandangan yang menenangkan dan fasilitas premium seperti kolam renang pribadi. Resor ini sangat cocok untuk tamu yang menginginkan privasi dan layanan kelas dunia dalam suasana tropis yang menenangkan. Arsitektur resor ini dirancang untuk mencerminkan ketenangan dan keindahan alam Bali.

Setiap hotel yang menang di World Travel Awards 2024 ini menawarkan keunikan dan layanan, mencerminkan keragaman dan keindahan Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di Asia.

PUTRI ANI

Pilihan Editor: Indonesia Dinobatkan Sebagai Destinasi Wisata Petualangan Terbaik Asia di World Travel Awards 2024