Daftar Hotel Terbaik Dunia Tahun 2024, Ada 2 Hotel dari Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan data dan acara Inggris William Reed kembali merilis daftar 50 hotel terbaik pada Selasa, 17 September 2024 di Guildhall, London, Inggris. Ini merupakan edisi kedua William Reed merilis peringkat hotel dan kategori terbaru. Adapun Capella Bangkok, yang dibuka pada 2020, dinobatkan sebagai Hotel Terbaik Dunia 2024.

Dilansir dari CNA, dalam sambutannya pada acara tersebut, Tim Brooke-Webb, direktur pelaksana 50 Best mengatakan event tersebut bukan sekadar peringkat, lebih dari itu acara ini juga memaknai kembali kisah dari setiap properti.

“Malam ini bukan hanya tentang peringkat. Ini juga tentang mengenali kisah di balik setiap properti, kisah tentang visi, kerja keras, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kesempurnaan dari jantung kota yang ramai hingga ketenangan tempat peristirahatan yang terpencil,” kata dia.

Adapun tahun ini menampilkan hotel-hotel dari 37 destinasi di enam benua. Daftar ini dibuat oleh 600 orang pemilih anonim yang disebut The Academy, di antaranya terdiri dari para pelancong mewah berpengalaman, jurnalis perjalanan, dan pelaku bisnis perhotelan, dengan komposisi gender 50/50. Panel ini dibagi menjadi sembilan wilayah di seluruh dunia, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Akademi.

Pada saat pemungutan suara, para anggota akan memilih tujuh hotel terbaik yang pernah mereka tinggali selama 18 bulan terakhir berdasarkan urutan preferensi. Tidak ada hotel yang dapat mengajukan diri untuk masuk dalam daftar dan para pemilih tidak dapat memilih lebih dari tiga properti dari grup hotel yang sama.

Asia memiliki jumlah pemenang terbanyak (19) diikuti oleh Eropa (13), Amerika Utara (9), Afrika (4), Oseania (4) dan Amerika Selatan (1). Terdapat 15 entri baru di 12 wilayah, termasuk Oman, Polinesia Prancis dan Fiji.

Desa Potato Head menggabungkan kemewahan hotel dengan keberlangsungan alam. Foto: @potatoheadbali

Berdasarkan 50 daftar hotel terbaik dunia 2024, ada dua hotel dari Indonesia yang masuk di antara deretan hotel-hotel terbaik tersebut, yakni Hotel Desa Potato Head (Bali) dan Nihi Sumba (Pulau Sumba).

Daftar 50 Hotel Terbaik Dunia Tahun 2024

Capella Bangkok, di Bangkok, Thailand.

Passalacqua (Danau Como)

Rosewood Hong Kong (Hong Kong)

Cheval Blanc (Paris)

The Upper House (Hong Kong)

Raffles Singapore (Singapura)

Aman Tokyo (Tokyo)

Soneva Fushi (Maladewa)

Atlantis The Royal (Dubai)

Nihi Sumba (Pulau Sumba)

Claridge's (London)

Mandarin Oriental Bangkok (Bangkok)

Raffles London di The OWO (London)

Four Seasons Bangkok di Sungai Chao Phraya (Bangkok)

Hotel de Crillon (Paris)

Chable Yucatan (Chocholá)

Hotel du Cap-Eden-Rock (Antibes)

Maroma (Riviera Maya)

Four Seasons Firenze (Florence)

Borgo Santandrea (Amalfi)

Desa Potato Head (Bali)

Bvlgari Tokyo (Tokyo)

The Lana (Dubai)

Rosewood Sao Paulo (São Paulo)

The Calile (Brisbane)

The Siam (Bangkok)

Park Hyatt Kyoto (Kyoto)

Mount Nelson (Cape Town)

One&Only Mandarina (Riviera Nayarit)

The Carlyle (New York)

La Mamounia (Marrakech)

Four Seasons Madrid (Madrid)

Capella Singapore (Singapura)

Four Seasons at The Surf Club (Surfside)

Hotel Bel-Air (Los Angeles)

Eden Rock (St. Barths)

Aman New York (New York)

Royal Mansour (Marrakech)

Amangalla (Galle)

Le Bristol (Paris)

Gleneagles (Auchterarder)

Castello di Reschio (Lisciano Niccone)

Sujan Jawai (Rajasthan)

Singita - Taman Nasional Kruger (Taman Nasional Kruger)

Six Senses Zighy Bay (Zaghi)

The Connaught (London)

The Brando (Tetiaroa)

Hotel Esencia (Tulum)

The Tasman (Hobart)

Kokomo Private Island Fiji (Pulau Yaukuve Levu)

