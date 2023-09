Inilah Hotel Terbaik di Dunia, Bangunan dari Abad ke-18 dan Menghadap Danau Como Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Passalacqua, sebuah hotel di Italia, berada di urutan pertama dalam daftar 50 Hotel Terbaik Dunia edisi pertama, yang diumumkan pada upacara penghargaan di Inggris pada Selasa, 19 September 2023. Hotel yang menghadap Danau Como itu baru dibuka setahun, tapi seudah mencuri perhatian pelancong di seluruh dunia.

Dilansir dari laman theworlds50best.com, hotel yang beroperasi sejak Juni 2022 itu milik keluarga De Santis, pelaku bisnis perhotelan lokal. Hotel butik ini memancarkan kemegahan Italia, namun menjadikannya tempat peristirahatan damai yang terasa seperti rumah pribadi karena hanya 24 kamar tamu.

Bangunan abad ke-18

Terletak di sebuah vila abad ke-18 bekas rumah komposer Vincenzo Bellini, di dalam taman berteras tepi danau yang indah, kamar-kamar hotel tersebar di tiga bangunan: vila utama, Palazz dengan delapan kamar (bekas istal), dan Casa al Lago dengan empat kamar, yang terletak tepat di tepi danau.

Hotel Passalacqua di Itlalia (passalacqua.it)

Di dalamnya, hotel ini dipenuhi dengan lukisan dinding asli dan ukiran langit-langit yang dihiasi dengan cermin berlapis emas, potret abad ke-19, meja antik yang dipernis, lampu gantung Murano, dan perlengkapan lampu Il Bronzetto. Di luar, taman bertingkat seluas tujuh hektar yang terawat sempurna dengan kebun zaitun, mimosa, mawar, dan magnolia, mengarah ke teras kolam renang berhias payung rancangan JJ Martin yang menambah kesan nakal dan modis pada kemewahan klasik.

Makanan sederhana

Kontras dengan bangunannya yang ekstravaganza, makanan di sini sederhana dan santai dengan dapur terbuka. Para tamu dapat berjalan-jalan dan mengobrol dengan koki seolah-olah berada di rumah pribadi. Hidangan dibuat dengan bahan-bahan lokal musiman dan dapat disantap di mana saja di sekitar hotel, termasuk teras, yang juga merupakan tempat terbaik untuk menikmati minuman sambil menikmati pemandangan danau yang indah.

Daftar 50 Hotel Terbaik Dunia

Daftar 50 Hotel Terbaik Dunia dipilih oleh para pakar hotel, termasuk jurnalis perjalanan, pelaku bisnis perhotelan, dan wisatawan mewah berpengalaman.

Asia juga memiliki hotel dengan peringkat yang baik, sebanyak 18 hotel dari kawasan ini masuk dalam daftar, termasuk peringkat kedua, ketiga, keempat dan kelima masing-masing diberikan kepada Rosewood Hong Kong, Four Seasons Bangkok di Sungai Chao Phraya, The Upper House di Hong Kong dan Aman Tokyo.

Berikut darfat 50 Hotel Terbaik Dunia

1. Passalacqua (Moltrasio, Italia)

2. Rosewood Hong Kong

3. Four Seasons Bangkok di Chao Phraya River (Thailand)

4. The Upper House (Hong Kong)

5. Aman Tokyo (Jepang)

6. La Mamounia (Marrakech, Morocco)

7. Soneva Fushi (Maladewa)

8. One&Only Mandarina (Puerto Vallarta, Meksiko)

9. Four Seasons Firenze (Florence, Italia)

10. Mandarin Oriental Bangkok

11. Capella Bangkok

12. The Calile (Brisbane, Australia)

13. Chablé Yucatán (Chocholá, Meksiko)

14. Aman Venice (Italia)

15. Singita Lodges (Kruger National Park, Afrika Selatan)

16. Claridge’s (London)

17. Raffles Singapore

18. Nihi Sumba (Wanokaka, Indonesia)

19. Hotel Esencia (Tulum, Meksiko)

20. Le Sirenuse (Positano, Italia)

21. Borgo Egnazia (Savelletri, Italia)

22. The Connaught (London)

23. Royal Mansour (Marrakech, Maroko)

24. Four Seasons Madrid (Spanyol)

25. Aman New York (AS)

26. The Maybourne Riviera (Roquebrune-Cap-Martin, Prancis)

27. Rosewood São Paulo (São Paulo, Brasil)

28. Capella Singapore

29. Le Bristol Paris

30. Park Hyatt Kyoto (Kyoto, Japan)

31. La Réserve (Paris)

32. Gleneagles (Auchterarder, Skotlandia)

33. Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, Prancis)

34. Cheval Blanc Paris

35. Four Seasons Astir Palace Hotel Athens (Yunani)

36. Soneva Jani (Maladewa)

37. The Newt in Somerset (Bruton, Inggris

38. Amangalla (Sri Lanka)

39. Hoshinoya Tokyo

40. Desa Potato Head (Seminyak, Bali)

41. Eden Rock (St. Barths)

42. The Siam (Bangkok)

43. Badrutt’s Palace (St. Moritz, Swiss)

44. Atlantis The Royal (Dubai)

45. The Oberoi Amarvilas (Agra, India)

46. NoMad London

47. The Savoy (London)

48. Equinox New York

49. Six Senses Ibiza (Balearic Islands, Spain)

50. Hôtel de Crillon (Paris)

