Sedang Asyik Piknik dengan Keluarga, Bocah Lima Tahun Diserang Singa Gunung

TEMPO.CO, Jakarta - Acara piknik keluarga di California berubah menjadi mimpi buruk ketika seorang anak laki-laki berusia 5 tahun diserang oleh seekor singa gunung di Malibu Creek State Park di Calabasas, di pegunungan Santa Monica, California, Amerika Serikat. Peristiwa itu terjadi pada akhir pekan Hari Buruh ketika keluarga itu sedang menikmati piknik di sore hari.

Keluarga Woodland Hills, yang terdiri dari enam orang dewasa dan beberapa anak-anak, sedang bersenang-senang di dekat area piknik ketika insiden itu terjadi.

Kronologi Insiden

Menurut penjaga California State Parks dan deputi dari Departemen Sheriff Los Angeles, bocah lelaki itu sedang bermain di dekat meja piknik yang disiapkan oleh keluarga tersebut.

"Anak-anak itu sedang bermain di sekitar meja piknik keluarga itu ketika seekor singa gunung menyerang seorang anak laki-laki berusia 5 tahun," kata perwakilan The California Department of Fish and Wildlife (CDFW).

Para penjaga hutan datang ke tempat kejadian, anak laki-laki itu dilarikan ke rumah sakit. Anak itu terluka tetapi luka-luka itu tidak mengancam jiwa berkat tindakan cepat dari orang dewasa di keluarga itu. Mereka menyelamatkan anak itu dari cakaran singa yang bergegas memanjat pohon di dekatnya.

Petugas yang sebelumnya berkonsultasi dengan petugas satwa liar CDFW, menetapkan bahwa singa gunung tersebut merupakan ancaman bagi keselamatan publik. Singa itu disuntik mati dengan senjata api oleh seorang petugas.

Mengenal Malibu Creek State Park

Malibu Creek State Park di Calabasas, California, menawarkan suasana alam yang menakjubkan dengan lanskap yang beragam termasuk perbukitan, pegunungan terjal, dan dasar sungai yang tenang. Taman ini berada di lahan seluas 7.000 hektare.

Pengunjung dapat menikmati aktivitas seperti hiking, piknik, dan mengamati burung, dengan jalur setapak yang mengarah ke tempat-tempat menarik seperti kolam batu dan lokasi syuting. Tempat ini juga menyediakan area untuk panjat tebing dan fotografi alam, sehingga jadi destinasi populer bagi pecinta alam.

TIMES OF INDIA | NBC NEWS

