Suasana Meriah Perayaan HUT ke-79 RI di Stasiun Tugu Yogyakarta

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kemeriahan peringatan HUT ke-79 RI tidak hanya dirasakan di istana Negara, kantor, sekolah dan perkampungan. Namun, bagi para musafir atau wisatawan yang sedang dalam perjalanan pun tidak luput bisa menikmati hari bersejarah ini.

Di Stasiun Yogyakarta atau biasa disebut Stasiun Tugu ada kemeriahan yang diikuti oleh para penumpang kereta api. Banyak permainan dan hadiah. Juga, ratusan orang yang berada di stasiun mengikuti acara detik-detik proklamasi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

“Kami ambil tema Pesta Rakyat Pitulasan Sepuran di Stasiun Yogyakarta dalam rangka merayakan serta memperingati HUT ke-79 RI,” kata Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta saat ditemui di Stasiun Yogyakarta, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Pada event kali ini, Daop 6 Yogyakarta menghadirkan kemeriahan pesta ulang tahun NKRI melalui beragam aktivitas yang mengajak para pelanggan baik di stasiun maupun di dalam kereta api. Pesta Rakyat Sepuran Pitulasan dihadirkan selain untuk memeriahkan HUT RI juga merupakan bentuk apresiasi dan peningkatan layanan kepada penumpang.

Daop 6 juga ingin melestarikan budaya perlombaan yang sering dijumpai dalam perayaan HUT RI serta menghadirkannya di stasiun agar para pelanggan di stasiun turut merasakan kemeriahan HUT RI.

Kemeriahan HUT ke-79 RI di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Sabtu, 17 Agustus 2024. TEMPO/Muh Syaifullah

Beberapa games atau permainan pesta rakyat dihadirkan Daop 6 Yogyakarta diantaranya panjat pinang, lempar bola pingpong, lempar gelang, dart balon dan tembak target. Bagi pelanggan yang mengikuti permainan dan memenangkannya berhak mendapatkan doorprize merchandise official KAI sebagai hadiah.

Selanjutnya bagi-bagi doorprize juga dilakukan Daop 6 Yogyakarta kepada pelanggan dengan kriteria antara lain yang melakukan pembelian tiket menggunakan Access by KAI, memiliki nama Agus, berulang tahun di tanggal 17 Agustus, memiliki histori transaksi terbanyak di Access by KAI atau berkenan mendownload dan registrasi hingga member premium di aplikasi Access by KAI.

“Total doorprize yang dibagikan Daop 6 dalam perayaan HUT RI kali ini sejumlah 79 item yang terdiri dari kaos, tumbler, payung, boneka, dan lain-lain,” kata dia.

Pada peringatan HUT ke-79 RI kali ini Daop 6 Yogyakarta mengajak seluruh penumpang di stasiun untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya pada detik-detik proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan tepat pukul 10.00 WIB.

Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, Daop 6 juga membagikan bendera merah putih kecil kepada seluruh penumpang yang dikibarkan selama menyanyikan lagu Indonesia Raya. “Aktivasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme serta kecintaan para pelanggan terhadap Republik Indonesia,” kata Krisbiyantoro

