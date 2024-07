Jalan Appia di Italia yang Dibangun Tahun 312 SM Masuk Daftar Warisan Dunia UNESCO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jalan Appia atau Via Appia Romawi kuno di Italia masuk dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO yang diumumkan pada Sabtu, 28 Juli 2024 di di New Delhi. Jalan yang dijuluki "Queen of Roads" ini situs ke-60 Italia dalam daftar tersebut.

Dengan panjang lebih dari 800 kilometer, Jalan Appia merupakan jalan raya tertua dan terpenting yang dibangun oleh Bangsa Romawi Kuno sejak 312 sebelum Masehi (SM). Jalan ini menjadi penanda revolusi dalam pembangunan jalan, dengan cepat menjadi jalan raya terpenting yang menghubungkan Roma dengan bagian selatan semenanjung.

Baca juga: Reruntuhan Gedi di Kenya Terdaftar dalam Situs Warisan Dunia UNESCO

Jalur strategis ini memastikan akses dalam segala kondisi cuaca dan memungkinkan pasukan Romawi menaklukkan dengan cepat dan tanpa perlawanan.

Sejarah Jalan Appia

UNESCO menjelaskan bahwa awalnya, jalan ini dirancang sebagai jalan strategis untuk penaklukan militer, yang mengarah ke Timur dan Asia Kecil. Via Appia kemudian memungkinkan kota-kota yang terhubung dengannya untuk berkembang dan pemukiman baru muncul, yang memfasilitasi produksi pertanian dan perdagangan."

Jalan tersebut, yang terdiri dari 22 bagian, merupakan gabungan dari berbagai pekerjaan teknik, yang menggambarkan keterampilan teknis canggih para insinyur Romawi dalam pembangunan jalan, proyek teknik sipil, infrastruktur, dan pekerjaan reklamasi lahan yang luas, serta serangkaian besar bangunan monumental.

Menteri Kebudayaan Gennaro Sangiuliano mengatakan bahwa UNESCO telah memahami nilai universal dari sebuah karya teknik luar biasa yang selama berabad-abad telah menjadi hal penting bagi perdagangan, pertukaran sosial dan budaya dengan Mediterania dan Timur.

Saat ini, Jalan Appia kuno tidak hanya menjadi museum terbuka besar yang dimulai pada tahun 1800-an, tetapi juga area hijau yang luas, tempat orang Romawi dan wisatawan menghabiskan waktu luang, bersepeda, mendaki, dan mengunjungi monumen. Seluruh area tersebut merupakan taman arkeologi yang dilindungi.

13 Situs Warisan Dunia 2024

Terdapat 13 Situs Warisan Dunia UNESCO yang dipilih dari 27 situs yang diajukan pada 2024.

1. Sado Island Gold Mines, Jepang

2. Beijing Central Axis, Cina

3. Phu Phrabat, Thailand

4. Cultural Landscape of Kenozero Lake, Rusia

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

5. The Historic Town and Archaeological Site of Gedi, Kenya

6. Nelson Mandela Legacy Sites, Afrika Selatan

7. The Archaeological Heritage of Niah National Park’s Caves Complex, Malaysia

8. Schwerin Residence Ensemble, Jerman

9. Via Appia Regina Viarum, Italia

10. The Cultural Landscape of Al-Faw Archaeological Area, Arab Saudi

11. Brâncusi Monumental Ensemble of Târgu Jiu, Rumania

12. Frontiers of the Roman Empire – Dacia, Rumania

13. Hegmataneh, Iran

INDEPENDENT.CO.UK | TRAVEL TOMORROW

Pilihan Editor: Yogya Gencarkan Event Kenalkan Sumbu Filosofi ke Masyarakat dan Wisatawan