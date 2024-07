Jadwal Kereta Prameks Jogja Kutoarjo 17-20 Juli 2024, Bisa Naik dari Wates

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Simak jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo pekan ini 17-20 Juli 2024. Jadwal ini penting diketahui oleh masyarakat yang ingin bepergian dari Jogja menuju Kutoarjo.

Perjalanan dari Jogja ke Kutoarjo kini bisa ditempuh dengan kereta Prambanan Ekspress atau disingkat KA Prameks. Kereta ini menghubungkan wilayah Yogyakarta dengan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Baca Juga: 8 Stasiun Kereta Paling Indah di Dunia dengan Arsitektur yang Tak Biasa

KA Prameks rute Jogja-Kutoarjo setiap harinya melayani 5 rute perjalanan mulai dari dari Stasiun Tugu Yogyakarta melewati Stasiun Wates, Stasiun Wojo, dan Stasiun Jenar untuk menuju Stasiun Kutoarjo. Waktu tempuh KA Prameks adalah sekitar 1 jam 27 menit.

Kereta Prameks Jogja-Kutoarjo dikenakan tarif tiket sebesar Rp8.000 untuk satu kali perjalanan. Pembelian tiket untuk KA Prameks dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah via aplikasi Access by KAI, aplikasi C Access, dan langsung di loket stasiun.

Berikut adalah jadwal KA Prameks dari Yogyakarta ke Kutoarjo 15-20 Juli 2024.

Jadwal Prameks Jogja-Kutoarjo Juli 2024

Keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta

06.37, 10.26, 13.49, 16.38, 17.50

Keberangkatan dari Stasiun Wates

07.05, 11.08, 14.17, 17.06, 18.19

Keberangkatan dari Stasiun Wojo

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

07.20, 11.23, 14.45, 17.21, 18.34

Keberangkatan dari Stasiun Jenar

07.30, 11.33, 14.56, 17.31, 18.43

Tiba di Stasiun Kutoarjo

07.44, 11.47, 15.10, 17.45, 18.58

Cara Beli Tiket Prameks Jogja-Kutoarjo

Tiket KA Prameks bisa dibeli hari H keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI, aplikasi C Access, atau langsung di loket stasiun.

Agar tidak kehabisan, tiket bisa dibeli tujuh hari sebelum keberangkatan. Berikut adalah cara beli tiket Prameks terbaru 2024.

Buka aplikasi Access by KAI yang sudah terinstal.

Login ke akun yang ada. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran melalui aplikasi.

Ketuk menu "Lokal".

Pilih stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan, yaitu Stasiun Yogyakarta atau Stasiun Kutoarjo.

Tentukan tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang, lalu ketuk "Cari Tiket KA Lokal".

Pilih jam keberangkatan yang diinginkan dan isi detail penumpang, kemudian ketuk "Lanjutkan".

Layar akan menampilkan data pemesanan. Ketuk "Lanjutkan".

Layar berikutnya akan menampilkan total pembayaran. Ketuk "Lanjutkan".

Beri centang pada kotak syarat dan ketentuan di rincian detail pemesanan, lalu ketuk "Bayar".

Bayar tiket menggunakan metode pembayaran yang tersedia.

RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: Semua KRL Prameks Berangkat dan Berhenti di Stasiun Palur Karanganyar Mulai 1 Juni