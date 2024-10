Universal Epic Universe Dibuka Mei 2025, Tawarkan Liburan Seminggu dengan Pengalaman Imersif

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universal Orlando Resort mengumumkan pembukaan taman hiburan terbaru, Universal Epic Universe, pada 22 Mei 2025. Taman ini merupakan taman hiburan pertama yang dibuka di Orlando dalam lebih dari dua dekade.

Universal Epic Universe merupakan taman hiburan paling ambisius yang pernah diciptakan oleh Universal Destinations and Experiences dan akan menjadi pengubah permainan berikutnya untuk hiburan taman hiburan.

Karen Irwin, presiden dan COO Universal Orlando Resort, mengatakan dengan penambahan taman hiburan baru yang spektakuler ini, para tamu akan memulai pengalaman liburan yang tak terlupakan dan luar biasa selama seminggu. "Ini adalah momen yang sangat penting bagi destinasi kami, dan kami sangat gembira menyambut para tamu di Epic Universe tahun depan. Alam semesta kita tidak akan pernah sama lagi," ujarnya.

Penjualan tiket mulai Oktober

Universal melakukan penjualan tiket bertahap untuk mengakomodasi tingginya permintaan terhadap taman baru tersebut. Penjualan tiket tahap pertama akan dimulai pada Selasa depan, 22 Oktober, sebagai tiket multi-hari dan paket liburan.

Para tamu dapat memilih tiket tiga, empat, atau lima hari dengan hanya satu hari di Epic Universe dan sisanya di Universal Studios Florida atau Universal Islands of Adventure. Termasuk menambah tiket untuk taman air Universal Volcano Bay.

Tiket tiga hari akan berkisar antara US$352 (sekitar Rp5,4 juta) hingga US$521 (sekitar Rp8 jutaan), tergantung pada tanggalnya. Berarti tiket harian antara US$118 (sekitar Rp 1,8 juta) hingga US$174 (sekitar Rp2,6 juta) per taman, per hari.

Sedangkan untuk pemegang annual pass Universal Orlando Resort, akan menjadi orang pertama yang membeli tiket Epic Universe satu hari dengan harga khusus, mulai 24 Oktober 2024. Harga akan diumumkan pada hari yang sama. Setiap pemegang tiket hanya dapat membeli satu tiket tambahan per tanggal, dengan batas enam tiket per transaksi pembelian untuk mengakomodasi pemegang tiket dengan pemegang tiket lain yang terhubung ke akun mereka.

Namun belum ada informasi mengenai tiket satu hari akan mulai dijual kepada masyarakat umum. Rincian mengenai tiket tersebut, serta tiket untuk beberapa hari, tiket penduduk Florida, promosi militer, dan tiket Universal Express akan dirilis dalam beberapa bulan mendatang.

Sambil menunggu waktu pembukaan,wisatawan dapat mengintip Epic Unvierse Preview Center di kompleks perbelanjaan, kuliner, dan hiburan Universal Orlando CityWalk, yang terbuka untuk umum dan tidak memerlukan tiket taman.

Atraksi wisata di Universal Epic Universe

Epic Universe akan berlokasi di Sand Lake Road, sekitar 10 hingga 15 menit dari taman hiburannya di Orlando. Universal Orlando akan menyediakan transportasi gratis antar-resor, termasuk antara hotel Epic Universe dan Universal.

Dengan luas 750 hektar, Epic Universe akan menjadi taman hiburan Universal Orlando yang terbesar. "Ini memberi kami kesempatan untuk membawa orang-orang ke Universal Orlando selama seminggu penuh untuk merasakan pengalaman paling luar biasa yang dapat mereka bayangkan," kata Presiden dan CEO Universal Destinations and Experiences Mark Woodbury dalam sebuah video khusus.

Universal Epic Universe akan menampilkan 50 pengalaman unik dan mendalam dalam lima tema yaitu, Celestial Park, How to Train Your Dragon - Isle of Berk, Super Nintendo World, Dark Universe, dan The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic. Pengalaman tersebut mencakup wahana dan pertunjukan pertama di jenisnya, kesempatan bertemu karakter, bersantap bertema, dan masih banyak lagi.

Epic Universe akan bergabung dengan dua taman hiburan yang sudah ada di properti tersebut, Universal Studios Florida dan Islands of Adventure, dan taman hiburan air, Universal's Volcano Bay. Perluasan tahun depan juga akan mencakup tiga resor baru, termasuk Universal Stella Nova Resort (dibuka 21 Januari 2025), Universal Terra Luna Resort (dibuka 25 Februari 2025), dan Universal Helios Grand Hotel, resor pertama di destinasi tersebut yang terhubung dengan taman hiburan. Resor-resor baru tersebut membuat total properti tersebut menjadi 11 hotel dengan 11.000 kamar tamu.

