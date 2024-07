5 Lokasi Syuting The Bear 3 yang Menarik Dijelajahi di Chicago

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Bear, serial pemenang Emmy Awards kembali hadir dengan musim ketiganya. Bercerita tentang kisah di balik beroperasinya sebuah restoran daging bernama The Bear, selama 10 episode akan menampilkan beberapa lokasi di Chicago yang menarik untuk dijelajahi.

Seperti musim sebelumnya, beberapa pemeran kembali membintangi di musim ketiga ini. Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson, Matty Matheson, dan tentu saja, Jeremy Allen White. Serial yang sebagian plotnya terinspirasi dari kisah kehidupan Christopher Storer sebagai co-creator tersebut sudah mulai tayang sejak Kamis, 27 Juni 2024 dan bisa disaksikan di layanan streaming Disney + Hotstar dan Hulu.

Berikut ini lokasi syuting serial The Bear musim ketiga, yang bisa menjadi destinasi saat mengunjungi Chicago, Amerika Serikat.

1. Ukrainian Village

Ukrainian Village atau Desa Ukraina menjadi salah satu lokasi pengambilan gambar dan produksi yang muncul dalam serial The Bear musim terbaru. Disebut demikian karena wilayah ini menjadi lokasi yang menampung salah satu populasi terbesar warga Ukrania di Amerika Serikat.

Lokasinya tidak jauh dari objek wisata seperti Wicker Park Famers Market, The Royal Palms Shuffleboard Club, WNDR Museum, dan Chicago Architecture Center . Shokolad Pastry & Cafe, Tryzub Ukraina Kitchen, dan Old Lviv menjadi tempat yang tidak boleh dilewatkan jika Anda berkesempatan mampir daerah ini.

Baca Juga: Menyusuri Puzzlewood Hutan Kuno Lokasi Syuting Film dan Ramah untuk Keluarga

Salah satu sudut yang juga menarik untuk dijelajahi dari tempat ini adalah Hoyne Avenue dan Cortez Street. Selain itu, terdapaat beberapa institusi wisata terkenal di Ukrainian Village, seperti dengan Institut Seni Modern Ukraina, Museum Nasional Ukraina, Katedral Katolik Ukraina St. Nicholas, dan Gereja Katolik Ukraina Saints Volodymyr dan Olha.

Lincoln Park, Chicago, Amerika Serikat. Unsplash.com/Ranjit Souri

2. Armor Square/Bridgeport

Meski kru produksi sudah berusaha keras menghindari adanya spoiler, sejak dijadikan lokasi syuting, tempat seperti Brideport dan Armor Square juga dikenal dengan sebutan “Rumah ibu Marcus” dan “Adegan mengemudi Marcus”. Para penggemar serial ini mampu dengan cepat memecahkan kode yang sengaja diletakkan tim produksi dan menemukan lokasi syuting The Bear.

Kedua lingkungan pemukiman ini berjarak lebih dari satu kilo meter dan terkenal dengan kafenya yang ramai, tempat dim sum, kedai teh Jepang, dan taman yang hijau. Beberapa objek wisata terdekat dari Armor Square adalah Heritage Museum of Asian Ar, Henry C. Palmisano Nature Park, Chicago Maritime Museum, Bubbly Creek, Nine Dragon Wall, dan Shedd Aquarium.

3. Lincoln Park

Lokasi lainnya adalah Lincoln Park, yang mencakup Southport yang terletak di antara Belden dan Webster Avenue dan Shakespeare Avenue yang berlokasi di antara Throop Street dan Southport Avenue. Lincoln Park berada tidak jauh dari The Rookery Building, Navy Pier, Chicago Cultural Center, Museum Ilusi, dan Museum Es Krim.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Anda bisa menikmati pengalaman edukatif dengan satwa di Kebun Binatang Lincoln Park, mempelajari masa lalu di Museum Sejarah Chicago, menonton pentas di Teater Steppenwolf, atau sekadar menghabiskan waktu mengelilingi museum Wrightwood 659. Selain itu, ada pula kafe dan tempat hiburan yang bisa Anda kunjungi, yang biasanya lebih ramai di malam hari, seperti Geja's Cafe, Homeslice, Galit, Chez Moi, Kingston Mines, dan Taman Barat.

West Loop, Chicago, Unsplash.com/Jennifer Griffin

4. West Loop

Selanjutnya, ada West Loop, kawasan trendi di Chicago yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang gemerlap, tempat pertunjukan musik, dan lokasi beragam restoran. Di kawasan ini Anda juga dapat menikmati waktu bersantai dengan mampir ke spa seperti Aire Ancient Baths, piknik di Union Park, serta menikmati nostalgia permainan arcade di Emporium Pasar Fulton.

Selain itu, untuk pengunjung yang menyukai tantangan, Anda bisa datang dan ikut serta dalam panjat tebing di Brooklyn Boulders. Lokasi West Loop berada tidak jauh dari Sky Deck Chicago dan Maggie Daley Park. Selain itu, tidak sampai empat kilo meter, Anda sudah bisa berkunjung ke Chicago Riverwalk, Buckingham Fountain, dan Millennium Park.

5. Evanston

Lokasi terakhir yang dijadikan tempat pengambilan gambar serial The Bear musim ketiga adalah Kota Evanston. Kota yang juga berada di Chicago ini terkenal dengan Museum American Toby Jug, Dearborn Observatory, Evanston Art Center, dan Kuil Baha'i yang megah. Seluruh pemain dari serial tersebut sempat terlihat di lokasi ini pada 11 Maret 2024 lalu.

Kota Evanston memiliki lokasi yang strategis karena dekat dengan beberapa objek wisata terkenal di sana. Tidak sampai 3 kilometer Anda sudah bisa mengunjungi Evanston Art Center dan Lee Street Beach. Objek wisata yang lebih dekat lagi adalah Clark Street Beach yang bisa dijangkau hanya dengan menempuh 1,77 kilo meter. Selain itu, ada pula Mitchell Museum of the American Indian dan Skokie Farmers’ Market.

LIFESTYLE ASIA | SPOON UNIVERSITY

Pilihan editor: Menjelajahi Talat Phlu, Lokasi Syuting Film How To Make Millions Before Grandma Dies