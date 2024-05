5 Destinasi Ikonik di New South Wales Ini Lokasi Syuting Furiosa: A Mad Max Saga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Furiosa: A Mad Max Saga mulai dirilis di bioskop di Indonesia pada 22 Mei 2024. Sebagian besar pengambilan gambar prekuel Mad Max: Fury Road (2015) ini dilakukan di New South Wales, Australia. Tentu menarik untuk mengekslorasi destinasi wisata yang menjadi lokasi syuting film tersebut.

Tiga film Mad Max sebelumnya mengambil lokasi syuting di Australia. Hanya Mad Max: Fudy Road yang lokasi syutingnya dilakukan di Namibia, Afrika Selatan. Kali ini, sutradara dan co-producers George Miller memilih kembali ke pedalaman Australia untuk Furiosa: A Mad Max Saga.

Furiosa: A Mad Max Saga menceritakan perjalanan Furiosa mencari jalan pulang. Film ini dibintangi oleh Anna Taylor-Joy sebagai Furios. Beberapa pemain lainnya termasuk Chris Hemsworth, Tom Burke, Quaden Bayles, Charlee Fraser dan Nathan Jones. Skenarionya ditulis oleh Nick Lathouris. Dipudar pertama kali di Festival Film Cannes 2024, film aksi-petualangan ini mulai tayang di bioskop Amerika Selatan 24 Mei 2024, lebih lambat dibanding di Indonesia.

Berikut ini beberapa lokasi syuting Furiosa: A Mad Max Saga, yang sebagian besar merupakan destinasi ikonik di New South Wales, Australia.

1. Broken Hill

Broken Hill merupakan kota pertama yang terdaftar sebagai warisan budaya di Australia. Kota ini tidak hanya sebagai lokasi syuting utama Furiosa: A Mad Max Saga tetapi juga dua film Mad Max sebelumnya, yaitu Mad Max (1979) dan Mad Max 2: The Road Warrior (1981).

Kota budaya ini dipenuhi galeri-galeri yang semarak. Kalau traveling ke sini, wajib mengunjungi The Living Desert and Sculptures, untuk merasakan pedalaman terbaik. Atau mencoba tur jalan kaki menyusuri warisan Broken Hill.

2. Hay

Menurut penduduk setempat, syuting Furiosa: A Mad Max Saga meningkatkan daya tarik pariwisata Hay pada tahun 2022. Kota pertanian dan peternakan domba ini juga menawarkan arsitektur yang menakjubkan, menarik wisatawan untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan di sepanjang datarannya yang luas dan jalan-jalan yang tenang melalui Jalan Sungai Murrumbidgee.

3. Kurnell

Destinasi ikonik lainnya yang mejadi lokasi syuting Furiosa: A Mad Max Saga adalah Kurnell. Terletak di pinggiran kota Sydney, Kurnell menyimpan cerita kisah masa lalu kolonial Australia, sebagai rumah Tempat Pendaratan Kapten James Cook. Kawasan ini memiliki garis pantai yang luas, sehingga sangat cocok untuk aktivitas seperti snorkeling, selancar, memancing, dan bahkan eksplorasi mengamati ikan paus. Bahkan di tahun 2004, tanjung Semenanjung Kurnell masuk dalam Daftar Warisan Nasional. Beberapa atraksi menarik lainnya adalah Taman Nasional Kamay Botany Bay, Silver Beach, dan Banks-Solander Track.

4. Taman Melrose

Melrose Park merupakan salah satu kawasan pinggiran Kota Ryde yang paling mewah di Sydney. Wisatawan dapat mempelajari lebih jauh tentang kehidupan di Melrose Park, dengan mengunjungi Display Suite atau berjalan-jalan dengan tenang melalui taman Melrose Park Village yang menampilkan beragam bunga dan tanaman eksotis.

5. Silverton

Desa ini terkenal dengan industri pertambangan peraknya dan sebagai pusat pembuatan film dan serial. Selain jalur pendakiannya yang menarik dan pemandangan seniman yang semarak, di sini terdapat Museum Mad Max 2 yang didedikasikan untuk seri kedua waralaba tersebut, Mad Max 2: The Road Warrior.

Di museim ini terdapat memorabilia, kostum rumit hingga replika kendaraan yang digunakan dalam film tersebut. Buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 16.00 waktu setempat, kecuali hari Minggu mulai pukul 11.00 hingga 15.00, dan khusus hari Senin tutup. Jangan lupa membawa uang tunai, karena tiket masuknya hanya dapat dibeli secara tunai.

6. Disney Studio Australia

Disney Studios Australia di Sydney juga digunakan sebagai satu set untuk Furiosa: A Mad Max Saga. Dari stasiun metro terdekat di North Ride, wisatawan dapat berjalan kaki 12 menit ke studio yang sebelumnya dikenal sebagai Fox Studios Australia.

Selain Furiosa: A Mad Max Saga, beberapa filmnya juga direkman di studio ini seperti Kingdom of the Planet of the Apes (2024), Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005 ), dan The Water Diviner (2014).

TRAVEL AND LEISURE ASIA

