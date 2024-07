Setelah Prancis dan Skotlandia, Dior Spa Hadir di Eastern & Oriental Express

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eastern & Oriental Express, kereta mewah Belmond mulai beroperasi di Asia Tenggar pada Februari 2024. Rangkaian kereta ini mengajak wisatawan menyusuri lanskap Malaysia yang dinamis dari Singapura. Selain perjalanan yang menawarkan pengalaman yang beragam, kereta ini juga memiliki Dior Spa.

Eastern & Oriental Express memiliki dua perjalanan, yaitu The Essence of Malaysia mulai November hingga Februari dan Wild Malaysia mulai Maret hingga Oktober. The Essence of Malaysia adalah perjalanan tiga malam melintasi keajaiban negara bagian barat. Mulai dari Singapura melalui Kuala Lumpur, Langkawi dan terakhir ke pulau Penang. Sedangkan Wild Malaysia, mencakup area yang belum terjamah di sekitar ‘Jungle Railway’, menuju sisi semenanjung Timur, hingga Taman Nasional Taman Negara.

Gerbong Dior Spa di Eastern & Oriental Express. dok. Belmond Train

Penambahan Dior Spa menawarkan wisatawan untuk melepas lelah dan meremajakan diri usai menjelajah hutan dan pegunungan Malaysia. Dior Spa akan ditempatkan di salah satu dari 16 gerbong kereta yang terinspirasi Art Deco ini. Interiornnya dirancang untuk menyatu dengan alam sekitar yang dilalui kereta, dengan menggunakan bahan kayu tropis buatan tangan. Termasuk cane ikonik House of Dior, nuansa hijau dan krem serta lambang mawar sebagai penghormatan Christian Dior terhadap bunga.

Sedangkan perabotannya, dihiasi dengan motif ikonik Toile de Jouy menampilkan harimau, sebuah penghormatan kepada Harimau Suci Malaysia yang dikenal di wilayah tersebut. Ada dua kamar mewah yang disesuakan untuk wisatawan menemukan spa dan rangkaian produk premiumnya sebelum atau sesudah perawatan.

Sementara untuk perawatannya, dirancang oleh Pakar Kesehatan Maison Prancis. Dengan fokus untuk memenuhi kebutuhan khusus para penumpang kereta. Misalnya, perawatan khas D-Jungle, perawatan wajah dan tubuh eksklusif yang terinspirasi dari Asia. Wisatawan berkesempatan untuk menikmati pijatan otot dalam yang berirama sempurna dari ujung kepala hingga ujung kaki, dilakukan dengan menggunakan teknik peregangan dan menargetkan titik energi tertentu.

Gerbong Dior Spa di Eastern & Oriental Express. dok. Belmond Train

Perawatan khasnya juga mencakup pijat Constellation yang menenangkan yang dirancang dengan menggunakan campuran teknik pijat untuk meredakan ketegangan pada tubuh. Termasuk pijatan D-Tissue menggunakan gerakan yang dalam, lambat, dan menenangkan, untuk meredakan nyeri otot secara maksimal.

Perawatan wajahnya akan memadukan teknik tradisional Asia dengan kemewahan rangkaian perawatan kulit Dior Prestige. Seperti perawatan wajah Kobi-Dior, pijatan yang berakar pada tradisi pijat Kobido Jepang kuno, untuk meremajakan kulit. Sedangkan Le Soin de Minuit menggabungkan latihan meditasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengoptimalkan regenerasi kulit.

Berkolaborasi dengan House of Dior, Dior Spa di Eastern & Oriental Express adalah yang ketiga hadir di kereta. Sebelumnya sempat hadir sementara di Venice Simplon-Orient Express yang legendaris dan hadir permanen di Royal Scotsman pada April 2023.

