Dua Perjalanan Eastern & Oriental Express Ajak Wisatawan Menjelajahi Lanksap Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Kereta mewah Eastern & Oriental Express dari Belmond Train di Asia Tenggara memulai perjalanan sejak Februari 2024. Kereta ini Kereta ini mengundang wisatawan dalam perjalanan musiman. Berangkat dari Singapura, wisatawan akan dibawa menjelajahi lanskap Malaysia yang selalu berubah dan kota-kota yang dinamis.

Termasuk kunjungan berpemandu lokal di desa-desa tradisional, kelas memasak daerah, bertemu satwa liar di Taman Nasional Taman Negara, dan menjelajahi kuil-kuil Tionghoa yang mengesankan di Penang. Sepanjang perjalanan, wisatawan akan disuguhi panorama hutan hujan tropis, sungai, area persawahan, laut yang jernih, serta kuil leluhur yang menampilkan keindahan spektakuler kawasan tersebut.

Eastern & Oriental Express. dok. Belmond Train

Kereta berwarna hijau tua yang ikonik ini memiliki delapan gerbong tidur, dua restoran, Piano Bar, dan Gerbong Observasi terbuka. Wisatawan dapat memilih dari tiga kategori kabin, Pullman, State, dan Presidential, yang semuanya menampilkan interior kayu ceri, AC, shower en-suite, dan kamar mandi. Sementara di gerbong restoran yang elegan, koki terkenal dunia André Chiang akan memanjakan wisatawan dengan masakan dan budaya Asia Tenggara.

Mulai Juli 2024, kereta ini dilengkapi dengan Dior Spa, yang akan menjadi spa pertama DiorBeauty di wilayah Asia Tenggara. Kolaborasi ini menawarkan ruang yang tenang untuk wisatawan bersantai setelah seharian menjelajahi lanskap Asia Tenggara.

Eastern & Oriental Express. dok. Belmond Train

Dua perjalanan unik

Ada dua rencana perjalanan unik Eastern & Oriental Express, yaitu The Essence of Malaysia, November hingga Februari dan Wild Malaysia dari Maret hingga Oktober. The Essence of Malaysia adalah perjalanan tiga malam melintasi keajaiban negara bagian barat. Mulai dari Singapura melalui Kuala Lumpur, Langkawi dan terakhir ke pulau Penang yang penuh warna dengan situs Warisan Dunia UNESCO yang berusia seabad, seni jalanan yang semarak, dan pemandangan kuliner yang mendebarkan.

Sedangkan rencana perjalanan kedua, Wild Malaysia, mencakup area yang belum terjamah di sekitar ‘Jungle Railway’, menuju sisi Timur semenanjung, dan memberikan wisatawan kesempatan untuk mengunjungi Taman Nasional Taman Negara.

Salah satu destinasi yang akan dikunjungi wisatawan Eastern & Oriental Express. dok. Belmond Train

Bekerja sama dengan organisasi konservasi harimau global, Save Wild Tigers, perjalanan ini menggabungkan momen relaksasi yang menyenangkan di kereta, dengan sedikit petualangan. Salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia dan surga bagi penjelajah sejati, Taman Nasional Taman Negara adalah rumah bagi ratusan spesies seperti harimau dan macan tutul.

Di sini, wisatawan dapat memulai berbagai wisata. Mulai dari belajar tentang perlindungan Harimau Malaya hingga pengalaman mencari makan di hutan.Setelah itu wisawatanakan melakukan perjalanan ke sisi barat untuk mengunjungi Penang. Dengan tiga pilihan aktivitas berbeda untuk menjelajahi warisan seni, kuliner, dan sejarah Penang, wisatawan akan menyelami budaya lokal sebelum kembali ke kereta.

