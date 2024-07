Sambut Olimpiade Paris 2024: Mengenal Kuliner Prancis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prancis dikenal sebagai salah satu pusat kuliner dunia dengan berbagai hidangan yang menggugah selera. Dari hidangan pembuka hingga hidangan penutup, kuliner Prancis menawarkan rasa dan presentasi yang tak tertandingi.

Beberapa pekan lagi Ibu Kota Prancis, Paris akan menjadi pusat perhatian karena ajang Olimpiade Paris 2024 yang digelar pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024.

Setiap hidangan dalam kuliner Prancis dibuat dengan perhatian terhadap detail dan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi.

Keahlian para koki dalam menggabungkan berbagai rasa dan tekstur menjadikan masakan Prancis begitu istimewa. Selain itu, tradisi kuliner yang kaya dan beragam dari setiap wilayah di Prancis turut menyumbang keunikan setiap hidangan.

Misalnya, Provence terkenal dengan hidangan sayurannya, sementara Burgundy dikenal dengan hidangan berbasis anggur merah. Tidak hanya itu, budaya menikmati makanan dengan perlahan dan menghargai setiap gigitan juga menjadi bagian integral dari pengalaman kuliner di Prancis. Semua ini membuat kuliner Prancis menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Deretan Makanan Khas Prancis

1. Croissant

Tidak ada yang lebih ikonik dari sarapan khas Prancis selain croissant. Roti berbentuk bulan sabit ini terbuat dari adonan yang diolah dengan banyak mentega, menghasilkan lapisan-lapisan yang renyah di luar dan lembut di dalam. Croissant biasanya disajikan saat sarapan dengan secangkir kopi atau cokelat panas. Di beberapa kafe, croissant juga disajikan dengan isian seperti cokelat, almond, atau keju.

2. Escargot

Escargot atau bekicot adalah hidangan khas yang sering menjadi pembuka di restoran-restoran Prancis. Bekicot biasanya dimasak dengan bawang putih, mentega, dan peterseli. Hidangan ini memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang kaya, terutama karena mentega bawang putih yang meresap ke dalam daging bekicot. Meski terdengar aneh bagi sebagian orang, escargot sangat populer di Prancis dan layak untuk dicoba.

Escargot. Shutterstock

3. Ratatouille

Ratatouille adalah hidangan sayuran yang berasal dari wilayah Provence di Prancis. Hidangan ini terdiri dari berbagai sayuran seperti terong, zucchini, paprika, tomat, dan bawang yang dimasak bersama dengan minyak zaitun, bawang putih, dan rempah-rempah Provencal. Ratatouille bisa disajikan sebagai lauk atau hidangan utama, sering kali bersama dengan roti atau nasi. Rasanya yang segar dan penuh dengan aroma rempah membuat ratatouille menjadi favorit banyak orang.

4. Coq au Vin

Coq au Vin adalah hidangan tradisional Prancis yang berarti "ayam dalam anggur". Hidangan ini terdiri dari ayam yang dimasak dengan anggur merah, bacon, jamur, dan bawang kecil. Proses memasak yang lambat membuat daging ayam menjadi sangat lembut dan penuh dengan rasa. Coq au Vin biasanya disajikan dengan kentang atau pasta, menjadikannya hidangan yang sempurna untuk makan malam.

5. Bouillabaisse

Bouillabaisse adalah sup ikan khas dari Marseille di wilayah Provence. Sup ini terdiri dari berbagai jenis ikan dan makanan laut seperti kerang, udang, dan cumi, yang dimasak dengan tomat, bawang, dan rempah-rempah seperti saffron dan thyme. Bouillabaisse biasanya disajikan dengan saus rouille, sejenis mayones yang dibuat dari bawang putih, kuning telur, dan minyak zaitun, yang dioleskan pada roti panggang dan dicelupkan ke dalam sup.

6. Quiche Lorraine

Quiche Lorraine adalah hidangan tart yang terbuat dari adonan pastry yang diisi dengan campuran telur, krim, bacon, dan keju. Quiche ini berasal dari wilayah Lorraine di timur laut Prancis. Quiche Lorraine sering disajikan sebagai hidangan pembuka atau makan siang ringan. Rasa gurih dan tekstur lembut dari isiannya membuat quiche Lorraine menjadi salah satu hidangan yang populer di seluruh dunia.

7. Crêpes

Crêpes adalah pancake tipis yang berasal dari wilayah Brittany di Prancis. Crêpes bisa disajikan dengan berbagai isian, baik manis maupun gurih. Untuk isian manis, crêpes biasanya diisi dengan cokelat, buah-buahan, atau selai. Sedangkan untuk isian gurih, crêpes bisa diisi dengan keju, ham, telur, atau sayuran. Crêpes sangat populer sebagai makanan jalanan di Prancis dan bisa ditemukan di hampir setiap sudut kota.

8. Boeuf Bourguignon

Boeuf Bourguignon adalah hidangan daging sapi yang dimasak dengan anggur merah, kaldu sapi, bawang, bawang putih, dan berbagai rempah. Hidangan ini berasal dari wilayah Burgundy, yang terkenal dengan anggur merahnya. Proses memasak yang lambat membuat daging sapi menjadi sangat lembut dan penuh dengan rasa. Boeuf Bourguignon biasanya disajikan dengan kentang, pasta, atau roti.

9. Tarte Tatin

Tarte Tatin adalah tart apel terbalik yang terkenal dari Prancis. Tart ini dibuat dengan menata irisan apel yang dimasak dengan mentega dan gula hingga karamel, kemudian ditutup dengan adonan pastry dan dipanggang hingga matang. Setelah matang, tart dibalik sehingga apel yang karamel berada di atas. Tarte Tatin biasanya disajikan hangat dengan krim kocok atau es krim vanila.

10. Crème Brûlée

Crème Brûlée adalah hidangan penutup yang terdiri dari puding vanila yang lembut dengan lapisan gula yang dibakar di atasnya. Proses membakar gula hingga menjadi karamel memberikan tekstur renyah yang kontras dengan puding yang lembut. Crème Brûlée sering disajikan di restoran-restoran Prancis dan menjadi favorit banyak orang karena kombinasi tekstur dan rasa yang sempurna.

