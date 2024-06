6 Cara Mendapatkan Tiket Pesawat Murah Menjelang Keberangkatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian dari Anda mungkin pernah membeli tiket pesawat menjelang keberangkatan dengan harga yang mahal. Menurut pakar perjalanan Expedia, Christie Hudson, harga tiket pesawat di menit-menit terakhir cenderung lebih mahal karena ditentukan oleh permintaan dan sangat dinamis.

Kalau ingin mendapatkan tiket pesawat yang murah biasanya bergantung pada satu hal yaitu fleksibilitas. Berikut ini beberapa tips untuk menemukan tiket peswat murah di menit-menit terakhir menjelang keberangkatan.

1. Pilih tujuan Anda dengan bijak

“Jika destinasi Anda fleksibel, kemungkinan besar akan mendapatkan harga yang pantas jika memilih destinasi yang sering dilayani bandara Anda,” kata Christie Hudson, seperti dikutip dari laman Travel+Leisure. Misalnya, ada lima maskapai penerbangan yang menjalankan penerbangan harian dari Atlanta ke Miamidengan rata-rata 12 penerbangan per hari. kalau Semakin banyak pilihan penerbangan, akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik.

2. Satu atau dua kali transit

Banyak wisatawan yang lebih memilih penerbangan nonstop daripada harus transit di satu bandara tertemtu. Padahal mengikuti aturan penawaran dan permintaan, rute dengan transit mungkin lebih murah dibandingkan penerbangan nonstop. Wisatawan dapat mempertimbangkan kalau ingin mendapatkan harga terbaik, harus bersedia menghadapi hari perjalanan yang kurang nyaman.

3. Cari penerbangan ke dan dari beberapa bandara

Cari informasiapakah ada beberapa bandara yang melayani wilayah lokal dan tujuan Misalnya, jika terbang ke New York, lihat selain JFK, LaGuardia, dan Newark. Ada beberapa bandara yang lebih kecil seperti Bandara Internasional Stewart (SWF) di New Windsor, New York, dan Bandara Internasional Bradley (BDL) di Windsor Locks, Connecticut.

4. Ubah hari keberangkatan

Christie Hudson mengatakan untuk menghemat tiket pesawat, pertimbangkan untuk berangkat pada hari Kamis, karena Anda dapat menghemat hingga 16 persen dibandingkan hari lainnya. "Sebaiklnya memulai erjalanan pada hari Minggu, yang cenderung menjadi hari termahal untuk terbang menurut Laporan Air Travel Hacks tahunan Expedia," katanya.

5. Pesan penerbangan hari Minggu

Meskipun tidak ada tanggal dan waktu pasti kapan maskapai penerbangan merilis tarif termurah, menurut Expedia ada satu hari yang ebih baik untuk memesan penerbanga. “Saat memesan penerbangan, cobalah melakukannya pada hari Minggu. Ini dapat menghemat hingga 13 persen secara keseluruhan dibandingkan memesan pada hari Jumat,” kata Hudson.

6. Gunakan poin

Kalau memiliki keanggotaan maskapai penerbangan dapat memanfaatkan poin atau miles. Setidaknya penerbangan tersebut secara teknis akan "gratis", dikurangi pajak dan biaya. Dan tentu saja perolehan miles atau poin akan berkurang.

Christie Hudson menambahkan waktu terbaik untuk memesan tiket pesawat adalah sekitar satu bulan. Namun penerapannya tergantung setiap maskapai penerbangan. , tujuan, dan tanggal perjalanan. Wsataawan dapat menggunakan aplikasi untuk memeriksa peringatan harga untuk rute yang diinginkan.

