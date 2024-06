Qatar Airways jadi Maskapai Terbaik 2024 di World Airline Awards, Geser Singapore Airlines

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Qatar Airways dinobatkan sebagai maskapai penerbangan terbaik dunia dalam ajang Skytrax World Airline Awards 2024 yang digelar pada Senin, 24 Juni 2024 di Fairmont Windsor Park, dekat Heathrow Airport London. Maskapai penerbangan dari Qatar ini menggeser Singapore Airlines yang menjadi juara tahun lalu.

Penghargaan sebagai maskapai terbaik dunia ini merupakan kali kedelapan untuk Qatar Airways dalam 25 tahun. Pada 2023, mereka berada di peringkat kedua atas kualitas layanan yang ditawarkan kepada penumpang dengan armada modernnya.

Mengomentari pencapaian ini, Chief Executive Officer Grup Qatar Airways Engr. Badr Mohammed Al-Meer menyatakan bahwa ini adalah momen yang membanggakan bagi Qatar Airways dan merupakan kehormatan untuk berbagi penghargaan ini dengan rekan-rekannya.

"Penghargaan ini merupakan bukti dedikasi kami yang tiada henti dalam memberikan layanan dan inovasi yang tak tertandingi. Kami menantikan lebih banyak kemenangan di masa depan," kata dia, seperti dilansir dari laman resmi Skytrax.

Kelas Bisnis Terbaik

Selain dinobatkan sebagai Maskapai Penerbangan Terbaik Dunia 2024, Qatar Airways juga meraih penghargaan tertinggi untuk Kelas Bisnis Terbaik Dunia, Lounge Kelas Bisnis Terbaik Dunia, dan Maskapai Penerbangan Terbaik di Timur Tengah.

Maskapai penerbangan Timur Tengah ini telah membangun reputasi yang kuat selama dekade terakhir, membantu Bandara Internasional Hamad yang memenangkan penghargaan sebagai pusat penerbangan global untuk menantang pesaing regionalnya, Dubai dan Abu Dhabi.

Singapore Airlines Posisi Kedua

Kemenangan Qatar membuat Singapore Airlines yang merupakan pemenang tahun lalu, berada di posisi kedua. Pemenang lima kali ini juga menerima penghargaan untuk Staf Kabin Terbaik Dunia. Maskapai Singapura ini pun meraih penghargaan Best First Class service dan Best Airline in Asia.

Skytrax yang berbasis di Inggris mengatakan pemungutan suara, yang dikumpulkan dari survei terhadap lebih dari 21 juta pelanggan dari 100 negara dan sekitar 350 maskapai penerbangan, merupakan perolehan suara yang paling mendekati sejak penghargaan dimulai pada tahun 1999.

Sisa dari 10 besar, sekali lagi, tidak diikuti oleh maskapai penerbangan Amerika Utara, dengan maskapai Emirates Dubai di peringkat ketiga, ANA All Nippon Airways dari Jepang di peringkat keempat, Cathay Pacific dari Hong Kong di peringkat kelima, Japan Airlines di peringkat keenam, Turkish Airlines di peringkat ketujuh, dan Taiwan. EVA Air di urutan kedelapan, Air France di urutan kesembilan dan Swiss International Airlines di urutan ke-10.

Garuda Indonesia Posisi ke-34

Maskapai penerbangan Indonesia Garuda Indonesia berada di posisi ke-34 dalam daftar World’s Top 100 Airlines 2024 Skytrax. Peringkat ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu yang berada di posisi ke-30. Tahun lalu, Garuda Indonesia juga meraih The World’s Best Airline Cabin Crew 2023.

