Fakta tentang Restoran In-N-Out Burger yang Tak Buka Cabang di Luar Amerika Serikat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - In-N-Out Burger disebut sebagai restoran burger terenak di Amerika, menurut survei yang dilakukan Eat This Not That terhadap sejumlah chef. Jaringan restoran ini tidak membuka cabang di negara lain, tetapi hadir sebagai toko pop-up di beberapa negara yang buka hanya sehari. Akhir pekan lalu, In-N-Out Burger buka toko pop-up di Singapura yang membuat pembeli antre sejak dini hari.

Berikut fakta tentang In-N-Out Burger yang sudah berusia 75 tahun.

Didirikan pada 1948

Restoran ini buka pertama kali pada 17 Oktober 1948 oleh pasangan Harry dan Esther Snyder. Harry Snyder memperkenalkan kedai hamburger drive-thru pertama di California di lahan seluas hampir 100 kaki persegi di Francisquito dan Garvey di Baldwin Park. Setiap hari sebelum fajar, Harry mengunjungi pasar daging dan hasil bumi untuk memilih bahan-bahan segar, yang dia siapkan dengan tangannya sendiri. Sementara itu, istrinya Esther, mengurus semua akuntansi untuk restoran baru di dekat rumah mereka.

Saat ini, restoran ini dikelola oleh CEO dan Presiden In-N-Out Burger Lynsi Snyder. Dia adalah generasi ketiga atau cucu dari pendiri Harry dan Esther Snyder.

Modal awal Rp81 juta

Saat ini, In-N-Out adalah salah satu jaringan makanan cepat saji paling terkenal dan terpandang di negara ini. Dulu, restoran ini didirikan dengan modal USD5.000 atau Rp81 juta. Harry menggabungkan dana dengan seorang teman bernama Charlie Noddin untuk modal yang digunakan sebagian besar untuk membangun restoran pertama mereka di sebidang kecil properti di Baldwin Park, California.

Meskipun restoran In-N-Out saat ini memiliki ruang makan, restoran pertama tersebut hanya bersifat drive-thru dan luasnya hampir 10 kaki persegi.

Drive-thru pertama yang menggunakan speaker

Speaker dua arah menjadi salah satu ciri drive-thru restoran cepat saji di dunia. Namun In-N-Out sebenarnya adalah pelopor sistem ini, menurut Lynsi.

Di lokasi In-N-Out pertama di Baldwin Park, juru masak harus keluar dari jendela drive-thru atau bahkan keluar untuk menerima pesanan dari pelanggan. Untuk menyederhanakan prosesnya, Harry Snyder menyambungkan dan memasang sistem speaker dua arah sehingga pelanggan dapat berbicara langsung dengan pekerjanya dari mobil mereka.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Harry Snyder memang harus mengajari pelanggannya cara menggunakan sistem tersebut. Metode tersebut dipakai reestoran cepat saji sampai saat ini.

Menjaga kualitas

In-N-Out Burger terkenal karena menghargai kualitas bahan dalam makanannya, namun dalam buku Lynsi Snyder, The Ins-N-Outs of In-N-Out Burger: The Inside Story of California's First Drive-Thru and How It Became a Beloved Cultural Icon, erungkap bahwa komitmen terhadap kualitas jauh lebih dalam lagi.

Semua makanan di In-N-Out disajikan segar dan tidak pernah dimasukkan ke dalam microwave atau dibekukan. Restoran In-N-Out bahkan tidak memiliki microwave atau freezer. Mereka jug ahati-hati memilih bahan, mulai dari sapi premium sampai roti bebas bahan tambahan, yang semua berasal dari fasilitas produksi sendiri.

Toko tidak tersedia di seluruh Amerika

Meski berasal dari Amerika, In-N-Out Burger tidak selalu ada di setiap negara bagian negeri Abang Sam. In-N-Out saat ini hanya mengoperasikan restoran di tujuh negara bagian, dan sebagian besar lokasinya berada di California. Jadi, jangan heran jika restoran ini tidak buka gerai di negara lain.

EATTHIS.COM | IN-N-OUT.COM

Pilihan Editor: Nikmatnya Daging Hamburg, Disajikan ala Burger dari Jepang