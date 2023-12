10 Tempat Wisata di Singapura yang Populer untuk Liburan Nataru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Singapura adalah salah satu negara tujuan wisata di Asia Tenggara. Meskipun termasuk negara dengan luas wilayah yang kecil, namun Singapura memiliki populasi penduduk yang padat dan terkenal sebagai salah satu pusat keuangan terkenal di dunia.

Melansir dari situs Hello Singapore Tours, negara ini dikenal karena memberikan gambaran singkat kepada wisatawan tentang budaya yang dibawa oleh para imigran dari seluruh Asia. Oleh karena itu, Singapura kerap disebut sebagai ‘Instant Asia’.

Negara yang satu ini memiliki banyak hal yang ditawarkan kepada wisatawan. Mulai dari bandara kota kelas dunia, hingga Botanic Garden yang terdaftar sebagai salah satu Warisan Dunia. Melansir dari berbagai sumber, berikut daftar 10 tempat wisata di Singapura yang populer.



1. Merlion Park

Salah satu tempat wisata di Singapura yang populer adalah Merlion Park. Ini adalah tempat dimana simbol nasional Singapura, Merlion, berada. Merlion adalah patung berkepala singa yang tubuhnya mirip ikan. Patung seberat 70 ton dan tinggi 8,6 meter ini dipindahkan ke Merlion Park pada 2002 silam.



2. Garden by the Bay

Garden by the Bay adalah mahakarya desain hortikultura dan taman yang memperkenalkan dunia tumbuhan dengan cara yang benar-benar baru. Tempat ini merupakan komponen penting dalam visi Singapura untuk membuat ‘Kota di dalam taman’. Memiliki luas 101 hektar, Garden by the Bay berada di pusat kota baru Singapura, Marina Bay.



3. Marina Bay Sands

Marina Bay Sands adalah salah satu landmark paling ikonik di Singapura. Ini merupakan kompleks hotel dan kasino mewah yang menawarkan pemandangan panorama kota dengan tiga menara suite setinggi 55 lantai. Selain itu, Marina Bay Sands juga memiliki banyak pilihan hiburan dan bersantap untuk para pengunjungnya.



4. Botanic Gardens Singapore

Hal yang membedakan antara Gardens on the Bay dengan Botanic Gardens Singapore adalah beragam atraksi yang disajikan. Ini merupakan kebun raya pertama yang dinominasikan oleh Singapura sebagai situs Warisan Dunia UNESCO. Kebun raya ini juga memiliki lebih dari 60 ribu spesies hewan dan tumbuhan di dalamnya.



5. Chinatown

Chinatown adalah distrik tertua di Singapura dan merupakan rumah bagi komunitas Tionghoa di negara tersebut. Tempat wisata yang satu ini dapat menjadi pilihan untuk wisatawan yang ingin merasakan kebudayaan dan kuliner khas Tiongkok. Selain itu, Chinatown juga memiliki beragam destinasi wisata, seperti berbagai tempat ibadah, pagoda, museum, hingga pusat perbelanjaan.



6. Universal Studios Singapore

Universal Studios Singapore menjadi salah satu tempat wisata di Singapura yang populer. Tempat wisata ini berada di Sentosa Island yang memiliki sekitar tujuh zona bermain dengan tema yang berbeda-beda. Melansir dari Tripfore, waktu terbaik untuk mengunjungi tempat ini adalah pada akhir Oktober dimana malam akan semakin ramai untuk merayakan Halloween.



7. Singapore Zoo

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Melansir dari Nubia Magazine, ini merupakan rumah bagi lebih dari 2.800 hewan yang berasal dari seluruh dunia. Singapore Zoo dapat menjadi pilihan tempat wisata bagi pengunjung yang ingin mempelajari tentang berbagai hewan dari dekat. Dari 300 spesies hewan yang ada, 20 persen di antaranya diklasifikasikan terancam punah.



8. Night Safari

Bagi wisatawan yang menyukai perjalanan malam hari, maka Night Safari dapat menjadi salah satu destinasi wisata alternatif. Pasalnya, tempat wisata populer yang telah dibuka sejak 1984 ini menampilkan hewan-hewan nokturnal yang bisa menjadi cara baru untuk melihat binatang.



9. National Gallery Singapore

National Gallery Singapore adalah salah satu galeri paling terkenal di Asia. Galeri ini terbagi dalam dua gedung bangunan berbeda. Namun yang pasti, galeri ini menjadi rumah bagi beberapa karya seni terbaik dari semua seniman terbaik di Asia. Galeri nasional ini terletak di Downtown Core, Singapura yang telah didirikan sejak 2005 silam.



10. Clarke Quay

Tempat wisata di Singapura yang populer selanjutnya adalah Clarke Quay. Dijuluki sebagai ‘Pusat komersial abad kesembilan belas’, tempat ini selalu menjadi pusat keramaian karena merupakan pusat perdagangan utama di masa lalu.

Melansir dari The Broke Backpacker, saat ini Clarke Quay dibangun sebagai pusat rekreasi dan hiburan dengan lima blok gedung yang menjadi tempat restoran dan klub malam kelas atas. Selain itu, pengunjung juga dapat bersantap sambil menikmati semarak dan keindahan Singapore River.

RADEN PUTRI

Pilihan editor: Panduan Naik Transportasi Umum untuk Wisatawan di Singapura