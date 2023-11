Mengintip Menu yang Disajikan Raja Charles untuk Presiden Korea dan Blackpink di Istana Buckingham

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Charles dan Ratu Camilla menyambut Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol beserta Ibu Negara Kim Keon Hee dalam sebuah jamuan kenegaraan di Istana Buckingham pada Selasa, 21 November 2023. Pada Perjamuan Kenegaraan ini turut hadir para bangsawan senior seperti Pangeran William dan Putri Wales Kate Middleton, Duchess of Edinburgh, dan The Princess Royal. Perjamuan ini juga dihadiri bintang K-pop Blackpink dan pesepak bola Birmingham City Cho So-hyun.

Layaknya perjamuan kerajaan, meja makan ditata dengan enam gelas anggur yang berbeda dan sederet peralatan makan berwarna perak-emas. Setiap tamu yang datang akan diberikan papan nama diatas meja, dan duduk dengan sesuai nama di atas kursi setinggi 46 cm.

Santapan yang disajikan untuk perjamuan ini diatur dengan layanan makan malam abad ke-19. Menurut menu yang dirilis secara resmi, mereka yang hadir akan disuguhi empat hidangan. Menu yang ditulis dalam bahasa Prancis ini terdiri dari hidangan pembuka, hidangan utama, salad, dan hidangan penutup.

Raja Charles III berfoto bersama Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee, dan personel BLACKPINK di Istana Buckingham, London, Inggris, 22 November 2023. Victoria Jones/Pool via REUTERS

Adapun menu yang disajikan Raja Charles untuk Presiden Korea dan Blackpink di Istana Buckingham sebagai berikut.

1. Warm tartlet of soft poached egg and spinach puree

Menu pembukanya tartlet hangat berisi telur rebus lembut dan bubur bayam. Tartlet merupakan salah satu menu pastry yang pada dasarnya sama dengan tart, namun disiapkan dalam ukuran kecil untuk porsi individu.

2. Breast of Windsor pheasant, served with croquette of celeriac and calvados sauce

Setelah itu, para tamu menikmati hidangan utama yakni dada burung pegar Windsor yang disajikan dengan kroket celeriac dan saus calvados. Saus calvados terbuat dari minuman beralkohol berbasis pear atau sari apel yang diproduksi di provinsi Normandia, Prancis.

3. Salad

Salad merupakan menu wajib yang dihidangkan bersama hidangan utama di setiap acara-acara perayaan besar Kerajaan Inggris, termasuk perjamuan kenegaraan ini.

4. Mango ice cream bombe

Es krim mangga bombe menjadi hidangan penutup dalam perjamuan ini. Hidangan ini berupa es krim mangga yang berlapis-lapis, dicetak berbentuk mangkuk terbalik

5. Wine Château Mouton-Rothschild tahun 1989 dan Camel Valley dari Cornwall

Anggur Château Mouton-Rothschild 1989 terdiri dari 78 persen Cabernet Sauvignon, 14 persen Cabernet Franc, dan 8 persen Merlot. Warna merah delima dan garnet yang pekat adalah ciri khas dari varietas wine ini. Beberapa aroma rempah-rempah, akar manis, dan kayu cedar juga muncul bersama dengan aroma panggang yang menyenangkan.

Adapun Camel Valley dari Cornwall merupakan wine bersoda yang dibuat dengan metode tradisional. Aromanya segar dan fruity, sempurna untuk semua perayaan termasuk perjamuan Raja Charles meyambut Presiden Korea kali ini.

