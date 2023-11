Tutup Selama Covid-19, TN Way Kambas Lampung Bakal Dibuka Kembali dengan Konsep Baru

Iklan

TEMPO.CO, Palembang - Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur bakal dibuka kembali untuk wisatawan. Pengelola menyiapkan konsep baru berupa wisata berbasis edukasi dan konservasi, bukan lagi eksploitasi satwa liar. Namun demikian, pengunjung masih dapat berinteraksi dengan gajah-gajah penghuni Way Kambas.

Hermawan, Plt Kepala Balai TN Way Kambas, menerangkan bahwa pembukaan kembali TNWK dijadwalkan pada 20 Desember mendatang. Pengunjung akan mendapatkan sensasi berbeda dan lebih segar dibandingkan dengan bertahun-tahun yang lalu.

“Wisata baru yang kami tawarkan nanti tidak lagi ada atraksi wisata seperti tunggang gajah yang mengeksploitasi satwa liar,” katanya ketika dihubungi dari Palembang, Kamis, 23 November 2023. Paket wisata baru yang ditawarkan oleh pengelola berupa jungle track, memandikan, dan memberi makan gajah serta sesi swafoto.

Jembatan Sungai Way Negara Batin untuk menuju ke Pos Way Kanan. Di sini wisatawan Way Kambas bisa melakukan kegiatan pengamatan burung dan satwa lain serta melakukan kegiatan susur sungai. (TEMPO/Parliza Hendrawan)

Gandeng Warga

Hermawan menambahkan, dalam konsep wisata baru ini pihaknya akan mengintegrasikan wisata TNWK dengan wisata desa penyangga taman nasional. Dengan begitu, masyarakat sekitar kawasan penyangga dapat berperan aktif mengelola jasa wisata melalui wadah koperasi.

Dia optimistis konsep baru ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar kawasan berupa peningkatan ekonomi. Warga dapat menjadikan rumah tinggal mereka sebagai home stay. Selain itu warga dapat andil menjadi pemandu wisata, menyajikan kuliner dan cindera mata khas daerah itu.

Salah satu penginapan Satwa Elephant Ecolodge Sumatra yang dikelola masyarakat sekitar Taman Nasional Way Kambas. (Tempo/Parliza Hendrawan)

Homestay

Bila ingin melepas kerinduan pada suasana hutan belantara dengan udara yang masih segar, rasanya tidak salah memilih Taman Nasional Way Kambas sebagai destinasi wisata utama saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pertimbangan lainnya, akses menuju TNWK gampang baik dengan kendaraan umum maupun pribadi.

Lokasi tidak terlalu dengan jalan lintas Sumatra. Dan yang penting di sekitar TNWK banyak terdapat sarana akomodasi yang sudah siapkan oleh masyarakat desa sekitar seperti Lodge (Ecolodge). "Ada juga homestay milik masyarakat dan hotel melati di sekitar TNWK,” ujar Sukatmoko, Kaur Humas TNWK.

HTM cuma Rp5.000

Masih dikatakan oleh Sukatmoko, untuk harga tiket masuk (HTM) relatif sangat terjangkau. Ia mencontohkan wisatawan nusantara hanya dikenakan tarif Rp 5.000 per orang pada hari biasa dan Rp 7.500 di hari libur.

Untuk wisatawan mancanegara, pengelola menerapkan tarif sebesar Rp100.000 per orang di hari biasa dan Rp150.000 per orang di hari libur. Hal itu katanya mengacu dengan PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang PNBP. “Ini hanya tiket masuk kawasan TNWK belum termasuk tiket kegiatan,” ujarnya lagi.

Harga tiket paket kegiatan masih menunggu dari pelaku usaha jasa wisata yang dikelola oleh koperasi masyarakat desa.

Taman Nasional Way Kambas ditutup selama pandemi Covid-19. Momen ini digunakan untuk melakukan pembenahan dan perbaikan pengelolaan wisata alam bersama dengan masyarakat sekitar kawasan TNWK. Kini pembenahan sudah selesai dan taman nasional segera dibuka kembali.

PARLIZA HENDRAWAN

