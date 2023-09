Kenangan Coffee Pertama di Singapura, Ini Menu Andalannya

Iklan

TEMPO.CO, Singapura - Setelah sukses di Malaysia, Kopi Kenangan melebarkan sayap di Singapura. Brand Indonesia ini membuka toko pertama Kenangan Coffee di kawasan perbelanjaan Raffles City, Brash Basah Road, Singapura.

CEO Kopi Kenangan, Edward Tirtanata, mengatakan pembukaan gerai di Singapura sebagai batu loncatan untuk menuju pasar internasional. Dia berharap bisa membuka gerai di seluruh negara di dunia.

"Singapura adalah hub dari ASEAN dan ini bisa menjadi showcase di dunia. Kami berharap bisa membuka gerai Kenangan Cofffee tidak hanya di Indonesia, Malaysia dan Singapura, tetapi juga di dunia," kata Edward, saat pembukaan gerai, Selasa, 26 September 2023.

Di Malaysia gerai Kenangan Coffee sudah mencapai 20 toko sejak dibuka pertama kali pada Oktober 2022. Tahun ini Edward berharap bisa mencapai 40 sampai 45 toko pada akhir tahun. "Ini pencapaian penting untuk perjalanan kami, tidak menyangka akan berjalan sebaik ini," tambahnya.

Kenangan Coffee Raffles City

Gerai pertama Kenangan Coffee di Raffles City berasa di lokasi premium di mana ada pusat perbelanjaan, perkantoran dan interchange MRT.

Cukup mudah untuk menemukan letak Kenangan Coffee, saat masuk ke dalam Raffles City, turun satu lantai ke bawah. Posisinya sangat dekat dengan escalator.

Pembukaan Kenangan Coffee di Singapura, co-CEO Kopi Kenangan Chin Hou Goh, Co-CEO of Kopi Kenangan and co Founder James Hartanto,Group CEO of Kenangan Brands Edward Tirtanata, Duta Besar Indonesia di Singapura Suryo Pratomo, Group CEO of Kenangan Brands, Edward Tirtanata, Deputi Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf Ni Made Ayu Karthini, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo dan General Manager of Kenangan Coffee di Malaysia dan Singapura, Jordan Lung. (TEMPO/Yunia P)

Menurut C.K. Young, Head of Property Kenangan Coffee Malaysia Singapura, posisi store Kenangan Coffee dulunya adalah area ATM seluas 950 meter persegi. Proses persiapan pembukaan gerai dilakukan sejak bulan Juni 2023.

Gerai pertama ini dapat menampung sekitar 30 sampai 50 pax untuk dine-in. Konsep storenya lebih premium dengan tone warna yang sedikit gelap namun tak terlalu cerah.

Menu Andalan Kenangan Coffee di Singapura

Berbeda dengan di Indonesia, Kopi Kenangan di Singapura dan Malaysia hadir dengan brand Kenangan Coffee. Biji kopi dan gula arennya berasal dari Indonesia.

Menu yang ditawarkan pun tak jauh beda dengan di Indonesia yaitu kopi susu gula aren. Hanya saja, di Malaysia dan Singapura sedikit berbeda profil rasanya.

Di Indonesia kopi identik dengan pahit, sedangkan di Singapura tidak terlalu pahit. Biji kopi yang digunakan berasal dari Sidikalang, Dumpit, dan Malabar. Selain itu penambahan gula arennya juga lebih sedikit.

Salah satu menu andalannya adalah Creamy Latte, campura. kopi dan susu segar, namun ditambah susu evaporasi lagi agar lebih creamy. Kalau di Indonesia dikenal dengan menu Kopi Kenangan Mantan, di Singapura dan Malaysia dikenal dengan Kenangan Latte.

