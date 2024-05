Jelajah Lokasi Syuting Baby Reindeer dari Edinburgh hingga London

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baby Reindeer serial Netfix yang cukup populer akhir-akhir ini. Selain tema cerita yang kompleks, serial ini juga menawarkan sekilas dunia yang dihuni karakter-karakternya. Sebagian besar jalan ceritanya berlatar di London dan Edinburgh, Inggris

Baby Reindeer termasuk serial dengan rating 8,2 di IMDb dan skor penonton 84 persen di Rotten Tomatoes. Serial ini mendapat pujian kritis, dengan mengangkat beberapa tema seperti penguntitan, pelecehan, kesehatan mental dan trauma.

Ceritanya diambil dari kisah nyata Richard Gadd, yang menulis sekaligus membintangi Baby Reindeer. Richard berperan sebagai Donny Dunn, seorang stand-up comedian. Sehari-hari dia melakukan pekerjaannya di sebuah pun di London. Hingga akhirnya bertemu dengan seorang wanita bernama Martha, yang diperankan Jessica Gunning. Kehidupan Donny pun berubah mulai saat itu.

Beberapa lokasi syuting terlihat menonjol dalam serial yang tayang pada 11 April 2024 itu. Termasuk rumah umum Angkatan Darat & Angkatan Laut di Stoke Newington di London, Regent's Canal dekat Haggerston Park, klub kabaret Royal Vauxhall Tavern yang bersejarah, dan Rivoli Ballroom yang terkenal di Brockley.

Edinburgh, Skotlandia, Inggris. Unsplash.com/Connor Mollison

Lokasi syuting di Edinburgh

Kehidupan Donny Dunn lebih banyak ditampilkan mengambil latar kota Edinburgh. Termasuk saat dia tampil di Edinburgh Fringe Festival yang populer. Beberapa destinasi ikonik yang bisa dilihat seperti Grassmarket, yang terkenal dengan arsitekturnya yang semarak, dan Royal Mile, sebuah jalan kuno di Edinburgh,

Selain lokasi unik tersebut, yang paling menarik perhatian adalah The Hoppy di Meadowbank. Menurut Glamour, pub ini salah satu lokasi syuting Baby Reindeer. Klaim itu diperkuat dengan sebuah unggahan di Facebook, yang menunjukkan bahwa di akhir masa lockdown, eskterior pub itu terpilih menjadi salah satu lokasi syuting serial Netflix.

Edinburgh menawarkan aura klasik khas Inggris. Beberapa destinasi wisata menarik lainnya termasuk Kastil Edinburgh, Royal Botanic Garden Edinburgh, The Edinburgh Dungeon, Museum of Childhood, The Real Mary King's Close, Palace of Holyroodhouse, Museum Nasional Skotlandia, Kebun Binatang Edinburgh, Dynamic Earth, dan Monumen Scott.

Lokasi syuting di London

Regent's Canal, London, Inggris. Unsplash.com/Oliver Ash

Beberapa tempat populer di London dimunculkan dalam beberagam adegan di Baby Reindeer. Termasuk Stoke Newington, klub olahraga populer ini juga berfungsi sebagai pub tempat Donny menampilkan stand-up comedy, yang sangat mengganggu penggemar sepak bola. Di sinilah dia bertemu dengan tokoh TV yang mengintimidasi, Darrien, diperankan oleh Tom Goodman-Hill.

Adegan Donny dengan Martha mengambil beberapa latar seperti Regent's Canal di Haggerston, The Stage's Head dan F Cooke di Hoxton, Royal Vauxhall Tavern, dan The Comedy Store di Leicester Square. Selain itu ada juga lokasi ikonik, Rivoli Ballroom di Brockley, yang ditampilkan saat Donny berjuang di atas panggung di hadapan penonton yang tidak menghargainya.

TRAVEL + LEISURE ASIA

