Demi Keamanan, Jangan Sembarangan Pasang Tanda Please Clean di Pintu Hotel

TEMPO.CO, Jakarta - Tanda "Do Not Disturb" atau "Please Clean" sering digunakan oleh tamu hotel ketika mereka menginginkan privasi atau ingin kamar mereka dibersihkan saat sedang keluar. Tanda ini memang berguna, tapi bisa juga justru menimbulkan risiko keamanan karena menarik perhatian.

Tanda "Please Clean" atau "Please Make Up My Room" khususnya menjadi sinyal bagi orang jahat. Ini menunjukkan bahwa kamar sedang tidak ada orang dan jika mereka cukup cepat, mereka dapat memasuki kamar tanpa terdeteksi.

Seorang manajer dari keamanan ADT mengatakan, banyak yang berpikir meninggalkan tanda layanan di pintu kamar hotel akan bermanfaat, tapi meninggalkan catatan "Please Clean" memberi tahu calon pencuri bahwa kamar sedang kosong.

“Disarankan agar Anda memberi tahu staf bagian penerima tamu hotel bahwa Anda ingin kamar dibersihkan dan jika merasa perlu, untuk keamanan tambahan, tetaplah di kamar hotel Anda saat sedang dibersihkan," kata dia, seperti dikutip Express.co.uk, Selasa, 5 September 2023.

Pencuri dapat menggunakan sesuatu yang berujung yang tajam untuk menggerakkan kait pintu. Mereka juga mungkin punya teknik lain untuk membobolnya.

Sebuah video yang diposting oleh LockPickingLawyer menunjukkan betapa mudahnya membuka pintu. Dia hanya menggoyangkan kartu tipis itu ke atas kaitnya dan kartu itu terbuka dengan mudah dalam hitungan detik.

Risiko lainnya adalah membawa-bawa tempat kartu kunci hotel, hampir semua tamu hotel melakukan hal ini. Tempat kartu, yang biasanya berupa kertas, tidak hanya ada logo hotelnya tapi ada nomor kamar juga. Siapa tidak sengaja menjatuhkannya dari tas atau saku dan ditemukan orang jahat, dia dapat masuk ke kamar dan mengambil barang. Jadi jika ingin membawa kartu kunci kamar, tinggalkan tempatnya.

Tips keamanan lainnya ketika menginap di hotel adalah meminta resepsionis menuliskan nomor kamar daripada menyebutkannya dengan suara keras.

"Hal ini akan mencegah tamu di sekitar mengetahui di kamar mana Anda menginap. Sebaiknya periksa juga lingkungan sekitar saat memasuki dan meninggalkan kamarmu, untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tahu di kamar mana kamu menginap," kata tim ADT.

Ada banyak cara lain untuk menjaga keamanan saat menginap di hotel, seperti menggunakan penahan pintu (biasanya kaitan rantai) dari dalam jika sedang di kamar sendirian. Penyusup terkuat pun akan kesulitan mendobrak pintu yang palang pintunya terpasang.

EXPRESS.CO.UK | MIRROR

