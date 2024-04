10 Hotel Terbesar di Dunia, Ada yang Punya Lebih dari 7.000 Kamar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hotel tak hanya menjadi tempat singgah atau penginapan sementara. Namun, hotel kini juga bertransformasi menjadi lokasi yang menawarkan pengalaman bermalam menyenangkan.

Bukan sekadar kamar tidur, tetapi terdapat juga restoran hingga pusat perbelanjaan yang bisa menjadi destinasi mencari hiburan.

Beberapa hotel di belahan dunia menawarkan kenyamanan dan kemewahan. Tak sedikit pula yang mengakomodasi para tamunya dengan serangkaian fasilitas paling megah, sehingga petualangan perjalanan terasa lebih menyenangkan.

Melansir hospitalitycourses.co.za, berikut top 10 hotel paling besar di dunia berdasarkan jumlah kamarnya.

Daftar Hotel Terbesar di Dunia

1. First World Hotel (Malaysia)

Berada di Genting Highlands, Malaysia, First World Hotel menyediakan lebih dari 7.350 kamar. Selain jumlah kamar yang mencapai ribuan unit, hotel itu juga termasuk bagian dari kompleks yang terdiri atas taman hiburan, mal, dan beberapa tempat makan.

First World Hotel menjadi pemegang penghargaan dunia Guinness sebagai hotel terbesar pada 2006-2008.

2. The Venetian and The Palazzo (Las Vegas, Amerika Serikat)

The Venetian and The Palazzo menjadi lambang kemewahan di jantung kota Las Vegas. Dirancang dengan arsitektur Renaisans Italia, kompleks hotel, resor, dan kasino itu memiliki lebih dari 7.092 kamar.

Selain kamar, The Venetian and The Palazzo juga memiliki keindahan menarik berupa gondola dan replika landmark Venesia.

3. MGM Grand dan The Signature (Las Vegas, Amerika Serikat)

MGM Grand bersama The Signature menjelma menjadi pusat hiburan di Las Vegas. Dikenal dengan lantai kasino yang luas, hotel yang menawarkan lebih dari 6.852 kamar itu menjadi lokasi hiburan kelas atas.

Terdapat pula pertunjukan live dan beragam kuliner nikmat yang menjamin aktivitas menginap menjadi tak terlupakan.

4. CityCenter (Las Vegas, Amerika Serikat)

CityCenter menghadirkan perpaduan hotel, termasuk Aria Resort and Casino dan Vdara Hotel and Spa.

Kompleks mewah yang dilengkapi fasilitas canggih itu meraih sertifikasi emas LEED, sebagai komitmennya terhadap keberlanjutan dan ramah lingkungan. Adapun jumlah kamar di CityCenter mencapai 6.790 unit.

5. Sands Cotai Central (Makau)

Di Macau, terdapat Sands Cotai Central (sekrang The Londoner Macao) sebagai salah satu hotel terbesar di dunia yang didesain bak replika bangunan klasik London, Inggris.

Resor luas untuk hiburan, berbelanja, serta bersantap makanan unik perpaduan rasa Timur dan Barat itu menyediakan lebih dari 6.000 kamar.

6. Izmailovo Hotel (Moskow, Rusia)

Hotel Izmailovo dibangun untuk perhelatan Olimpiade 1980 di Moskow, Rusia. Bukti efisiensi arsitektur era Uni Soviet itu menampilkan berbagai jenis kamar dan layanan yang memberikan gambaran masa lalu Rusia.

Memiliki akses mudah ke landmark budaya, termasuk Kremlin dan Lapangan Merah, Izmailovo menyediakan lebih dari 5.000 kamar.

7. Wynn Las Vegas and Encore Las Vegas (Amerika Serikat)

Kompleks Wynn dan Encore di Las Vegas, Amerika Serikat, termasuk lapangan golf kejuaraan 18 lubang menawarkan pengalaman hidup bak kalangan atas.

Tak hanya pertunjukan kemewahan, kawasan perhotelan itu juga menyediakan lebih dari 4.748 kamar untuk pengunjung.

8. Mandalay Bay dan Delano and Four Seasons (Las Vegas, Amerika Serikat)

Mandalay Bay mempunyai 43 lantai dan lebih dari 4.300 kamar. Hotel yang menghadirkan layanan hiburan lengkap itu hanya berjarak 5 menit perjalanan dengan berkendara dari Bali Hai Golf Club dan Stadion Raider.

9. Luxor (Las Vegas, Amerika Serikat)

Desain piramida Mesir kuno menjadi ikon menonjol dari Luxor di Las Vegas. Tak hanya itu, hotel dengan lebih dari 4.400 kamar tamu itu juga menampilkan pameran Titanic serta artefak dan kisah manusia.

10. The Ambassador City Jomtien (Pattaya, Thailand)

The Ambassador City Jomtien masuk dalam daftar hotel terbesar di dunia. Hotel yang menawarkan akses langsung ke Pantai Jomtien di Pattaya, Thailand itu menjadi tempat yang cocok bagi pelancong hingga pebisnis. The Ambassador City Jomtien mempunyai lebih dari 4.210 kamar.

