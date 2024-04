Inilah Hotel Pertama yang Memperoleh Gelar Michelin Key di Amerika Serikat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Michelin, pemberi penghargaan terkemuka dalam industri kuliner dan perhotelan, telah memperkenalkan Michelin Key untuk hotel. Setelah sukses dengan Michelin Star untuk restoran, Michelin Key menyoroti keunggulan dalam pengalaman menginap di hotel-hotel terbaik di seluruh dunia.

Hotel-hotel yang mendapatkan Michelin Key pertama di dunia diumumkan di Prancis pada 8 April 2024. Pengumuman ini terjadi setelah seleksi teliti yang dilakukan oleh tim inspeksi Michelin Guide. Di Amerika Serikat, 124 hotel telah diberikan One, Two, atau Three Michelin Key.

One Key berarti masa menginap yang sangat istimewa, Two Keys berarti masa menginap yang luar biasa, dan Three Keys, status tertinggi, menandai pengalaman hotel sebagai masa menginap yang sungguh luar biasa.

Setiap hotel yang masuk dalam daftar telah dinilai berdasarkan lima kriteria oleh tim seleksi: keunggulan dalam arsitektur dan desain interior, kualitas dan konsistensi layanan, kepribadian dan karakter secara keseluruhan, nilai harga, dan kontribusi yang signifikan terhadap lingkungan sekitar.

Salah satu hotel yang memperoleh kehormatan ini adalah Post Ranch Inn di Big Sur, California. Terletak di antara lautan dan awan di salah satu kawasan paling indah di garis pantai California, Post Ranch Inn menawarkan pengalaman menginap yang luar biasa dengan arsitektur modernis yang mencocokkan lingkungan alamnya. Hotel ini menonjol dengan desainnya yang unik dan nuansa lokal yang memikat.

Selain itu, di New York City, Casa Cipriani New York menjadi salah satu penerima Michelin Key pertama di dunia. Terletak di bekas terminal feri 1906, Casa Cipriani menawarkan pengalaman menginap yang mewah dengan gaya Beaux-Arts yang memukau. Hotel ini bukan hanya tempat bermalam yang nyaman, tetapi juga menawarkan pemandangan spektakuler dan fasilitas mewah.

Kualitas layanan dan fasilitas

Michelin Key bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi para pelancong yang mencari pengalaman menginap yang istimewa. Pemberian gelar Michelin Key tidak hanya mempertimbangkan kualitas layanan dan fasilitas hotel, tetapi juga menyoroti keunikan, karakter, dan kontribusi hotel terhadap pengalaman lokal.

Keberhasilan hotel-hotel ini dalam memperoleh Michelin Key pertama di dunia adalah bukti akan komitmen mereka terhadap pelayanan yang luar biasa, keunikan, dan kontribusi mereka terhadap industri perhotelan.

Michelin Key akan menambah panduan yang komprehensif bagi para pelancong yang mencari pengalaman terbaik di seluruh dunia.

