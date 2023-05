8 Tempat Staycation di Bandung untuk Menghabiskan Akhir Pekan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bandung menjadi salah satu kota di Jawa Barat yang menarik untuk dijadikan tempat staycation. Apalagi Bandung menawarkan banyak sekali pilihan tempat staycation menarik dengan harga yang tentunya ramah di kantong. Tidak hanya itu, beberapa tempat staycation di Bandung juga menawarkan pemandangan yang indah.

Kira-kira apa saja rekomendasi tempat staycation di Bandung yang menarik untuk dikunjungi? Agar tidak penasaran, inilah 8 tempat staycation di Bandung yang bisa dijadikan pilihan.

1. The Trans Luxury Hotel Bandung

The Trans Luxury Hotel Bandung adalah sebuah hotel mewah di Bandung yang cocok dijadikan tempat staycation bersama keluarga atau sahabat. Hotel ini menawarkan fasilitas lengkap seperti kolam renang, spa, dan pusat kebugaran. Tak hanya itu, The Trans Luxury Hotel Bandung terletak di pusat kota Bandung dan dekat dengan beberapa objek wisata populer. Hotel ini terletak di Jl. Gatot Subroto No.289, Cibangkong, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat dan menawarkan tarif mulai dari Rp 1 jutaan.

2. Padma Hotel Bandung

Rekomendasi tempat staycation di Bandung lainnya yaitu Padma Hotel Bandung. Resor ini terletak di Jl. Rancabentang No.56-58, Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat dan menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari balkon kamar. Fasilitasnya pun sangat lengkap karena menyediakan kolam renang, pusat kebugaran, area outbond dan jacuzzi. Untuk harganya, Padma Hotel Bandung menawarkan tarif berkisar mulai dari Rp 1,7 juta - 2 juta per malam.

Padma Hotel Bandung. Foto: Instagram.

3. The Papandayan Hotel Bandung

The Papandayan Hotel Bandung berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.83, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Hotel ini bisa jadi pilihan untuk staycation karena menawarkan kenyamanan dan fasilitas lengkap seperti kolam renang, TV, kasur, taman dan kamar yang bersih. Hotel ini juga menawarkan pelayanan yang baik dengan harga yang cukup terjangkau yaitu mulai dari Rp 822 ribu per malam.

4. GH Universal Hotel Bandung

GH Universal Hotel Bandung adalah sebuah hotel mewah dengan tema eropa yang menawarkan fasilitas lengkap dan tentunya cocok dijadikan tempat staycation. Hotel ini menawarkan tarif mulai dari Rp 845 ribu. Fasilitas hotel ini pun sangat beragam seperti restoran, spa, pusat kebugaran hingga kolam renang outdoor. Untuk Anda yang ingin staycation di sini, GH Universal Hotel Bandung berlokasi di Jl. Dr. Setiabudi No.376, Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

5. The Luxton Hotel Bandung

Jika Anda mencari tempat staycation di Bandung dengan fasilitas menarik dan harga terjangkau, The Luxton Hotel Bandung bisa jadi pilihan. Hotel ini memiliki tarif mulai dari Rp 487 ribu per malam dan terletak di Jl. Ir. H. Juanda No.18, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, The Luxton Hotel Bandung cukup dekat dengan beberapa objek wisata dan menawarkan fasilitas seperti kolam renang, spa, gym dan klub anak-anak.

The Luxton Bandung. Foto: Instagram.

6. de Braga by Artotel

De Braga by Artotel bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda yang ingin staycation di tengah pusat kota Bandung. Hotel ini berlokasi di Jl. Braga No.10, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, de Braga by Artotel juga dekat dengan Bandara Internasional Husein Sastranegara, Masjid Raya Bandung dan Taman Balai Kota Bandung. Untuk tarif per malam, hotel ini menawarkan tarif mulai dari Rp 529 ribu per malam.

7. Hotel California Bandung

Hotel California Bandung adalah sebuah hotel yang pas dijadikan tempat staycation karena menawarkan harga terjangkau dan fasilitas yang cukup lengkap seperti Wi-Fi gratis dan TV kabel. Hotel ini terletak di pusat kota yakni di Jl. Wastukencana No.48, RT.01/RW.17, Kota Bandung, Jawa Barat. Hotel ini memiliki tarif mulai dari Rp 396 ribu per malam dan juga dekat dengan beberapa objek wisata populer seperti Trans Studio Bandung, Stasiun Bandung dan Bandung Indah Plaza.

8. The House Tour Hotel

Rekomendasi tempat staycation di Bandung yang terakhir adalah The House Tour Hotel. Hotel ini menawarkan suasana yang cantik serta jauh dari kebisingan. Hotel ini juga dikelilingi dengan pohon sehingga suasananya menyejukkan. Hotel ini pun menawarkan tarif yang terjangkau yaitu mulai dari Rp 592 ribu per malam. The House Tour Hotel terletak di Jl. Panumbang Jaya No.5, Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

RIZKI DEWI AYU

