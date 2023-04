Harga Tiket Masuk The Lawu Park, Jam Buka dan Lokasi

TEMPO.CO, Jakarta -- Jika Anda butuh liburan dengan suasana yang menyejukkan, The Lawu Park bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan akhir pekan. The Lawu Park merupakan destinasi wisata alam yang terletak di bawah kaki Gunung Lawu dan menjadi tempat wisata andalan bagi warga Karanganyar, Magetan, Solo dan sekitarnya.

The Lawu Park mengusung konsep taman wisata yang memiliki berbagai fasilitas menarik. Berdiri di atas lahan seluas 4.5 hektare, The Lawu Park menyediakan berbagai macam wahana berupa spot foto, resort dan resto yang menarik Anda. Di sini pengunjung akan disuguhi panorama alam Gunung Lawu yang indah, hutan pinus serta perbukitan yang memanjakan mata.

Sebelum berkunjung ke sini, ada baiknya Anda mengetahui lebih dahulu informasi seputar fasilitas dan harga tiket The Lawu Park Tawangmangu.

Daya Tarik The Lawu Park

The Lawu Park. Foto: IG @the_lawupark.

Ada banyak cara seru yang bisa Anda lakukan saat berlibur ke The Lawu Park karena tempat wisata ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke The Lawu Park, berikut beberapa fasilitas dan wahana permainan yang bisa Anda coba, diantaranya:

1. The Lawu Park Resort

The Lawu Park menyediakan resort yang bisa digunakan wisatawan untuk menginap. Ada berbagai jenis penginapan yang bisa dipilih seperti glamping atau cottage. Di dalamnya terdapat fasilitas berupa tempat tidur, TV, air hangat hingga sarapan. Anda juga akan mendapatkan tiket gratis masuk ke The Lawu Park jika menginap di resort ini. Untuk harga per malamnya, The Lawu Park Resort memiliki tarif mulai Rp 330.000 hingga Rp 825.000 tergantung jenis penginapan yang diinginkan.

2. Spot Foto

Untuk Anda yang gemar berswafoto, The Lawu Park cocok dijadikan pilihan untuk mengisi akhir pekan. Selain memiliki fasilitas dan wahana bermain yang seru, The Lawu Park juga didesain khusus untuk ingin berfoto di spot menarik. Beberapa spot menarik yang kerap menjadi andalan pengunjung yakni Snow Park, Rabbit Arena, rumah pohon, jembatan merah, kolam Sendang Drajat, outbound area, wahana adventure, agrowisata pertanian, dan grojogan salju.

3. Wahana Permainan

Selain spot foto, terdapat juga wahana permainan yang tak kalah menarik dan seru untuk dilewatkan. Beberapa wahana yang ditawarkan yaitu flying fox, human claw, menunggang kuda, ATV, 3D Cinema dan snow world. Untuk mencobanya, Anda perlu membeli tiket terlebih dahulu dengan harga berkisar mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000

Seorang pengunjung saat menikmati pemandangan alam di arena salju di Objek Wisata The Lawu Park Desa Gondosuli Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, ANTARA/Bambang Dwi Marwoto

4. Outbound

Pengunjung juga bisa mencoba liburan di The Lawu Park dengan sensasi baru yakni dengan bermain outbound. Di tempat wisata ini terdapat pilihan paket outbound. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa merasakan keseruan bermain di arena outbound. Harga paket outbound di The Lawu Park berkisar antara Rp 75.000 hingga Rp 145.000

5. Jeep Lawu Park

Anda bisa juga menjelajahi kawasan di sekitar The Lawu Park dengan menggunakan Jeep Lawu Park. Jeep ini akan mengantarkan Anda untuk menuju beberapa destinasi dengan melewati medan jalan yang menantang. Bagi yang ingin menyewa Jeep, Anda bisa membayar dengan tarif mulai dari Rp 325.000 hingga Rp 1.5 juta.

6. Restoran

Selain penginapan, kawasan The Lawu Park juga terdapat restoran dengan menu yang bervariasi. Di restoran tersebut terdapat pilihan menu seperti masakan tradisional, seafood, iga, sop, dan masih banyak lagi. Tentunya harga makanan di restoran The Lawu Park sangat terjangkau. Tak hanya itu saja, restoran di The Lawu Park juga memiliki pemandangan indah yang dijamin dapat memanjakan mata.

Harga Tiket Masuk

Untuk dapat menikmati keindahan The Lawu Park, pengunjung dikenakan dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp 20.000 per orang pada hari biasa. Sementara itu, untuk akhir pekan atau weekend yaitu Rp 25.000 per orang.

Lokasi dan Jam Buka The Lawu Park

Lokasi taman wisata The Lawu Park berada di Jalan Tawangmangu-Magetan KM 9 Bulakrejo, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jam operasional The Lawu Park dibuka setiap hari yaitu Senin hingga Ahad mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.

RIZKI DEWI AYU

