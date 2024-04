10 Tempat Wisata Instagramable di Cianjur, Ada Pantai hingga Taman Cantik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cianjur dikenal sebagai wilayah di Jawa Barat yang memiliki banyak destinasi wisata, terutama wisata alam.

Di sini, wisatawan bisa menikmati indahnya curug atau air terjun, pantai, hingga taman. Tidak hanya asri dan sejuk, Cianjur juga menawarkan tempat wisata yang Instagramable.

Jika Anda berencana berlibur, berikut adalah 10 tempat wisata Instagramable di Cianjur yang patut untuk dikunjungi. Beberapa tempat wisata ini cocok bagi Anda yang ingin melepas penat sekaligus berfoto ria.

Tempat Wisata Instagramable di Cianjur

1. Curug Citambur

Curug Citambur merupakan sebuah destinasi wisata Instagramable yang berada di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur.

Curug ini dikenal memiliki debit air yang tinggi dan suasananya yang sejuk. Selain itu, tempat ini menawarkan berbagai spot foto Instagramable kekinian. Salah satu spot foto yang menjadi daya tarik adalah rumah hobbit dengan latar belakang curug.

2. Taman Bunga Nusantara

Bisa dibilang Taman Bunga Nusantara merupakan tempat wisata Cianjur dekat Jakarta. Tempat ini berlokasi di Sukaresmi, Cianjur dan bisa ditempuh sekitar 2 hingga 3 jam dari Jakarta.

Taman Bunga Nusantara menyuguhkan berbagai jenis koleksi bunga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Taman yang dipenuhi dengan bunga warna-warni ini tentunya sangat Instagramable dan cocok bagi Anda yang gemar berfoto ria.

3. Little Venice Kota Bunga

Little Venice Kota Bunga berlokasi di Cipanas, Cianjur. Daya tarik utama dari tempat wisata ini adalah suasananya yang mirip dengan Kota Venesia, Italia, lengkap dengan gondolanya.

Tak hanya itu saja, Little Venice juga menyediakan paket wisata yang meliputi wahana Around the World, Maze of Light, dan empat tiket permainan.

4. Kebun Raya Cibodas

Tempat wisata yang satu ini merupakan tempat healing di Cianjur yang sangat populer. Kebun Raya Cibodas terkenal akan keindahan alamnya yang asri berupa hamparan rerumputan hijau yang dikelilingi pepohonan nan rindang.

Tempat ini cocok dikunjungi bersama teman, keluarga untuk piknik atau sekedar healing untuk melepaskan penat.

5. Wisata Agro Inkarla

Wisata Agro Inkarla berlokasi di Jalan Singabarong, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Tempat ini menawarkan banyak destinasi menarik mulai dari taman bunga hingga rumah pohon, area outbound, dan lapangan bermain. Di sini terdapat vila yang tersedia untuk menginap serta aula yang luas untuk acara-acara.

6. Pantai Karang Potong

Karang Potong Ocean View termasuk salah satu tempat wisata Cianjur yang lagi hits. Pantai ini menjadi tujuan terfavorit di sepanjang Pantai Cianjur bagian selatan, Jawa Barat karena menawarkan panorama samudera yang memukau.

Selain menawarkan pemandangan yang luar biasa, pantai yang terletak di Kecamatan Sindangbarang ini juga memiliki banyak spot foto instagramable.

7. The Nice Fantastic Park

Tempat wisata di Cianjur yang lagi hits lainnya adalah The Nice Funtastic Park. Tempat ini menyediakan paket wisata super lengkap meliputi wisata edukatif, wahana ekstrem, serta spot-spot foto yang instagramable dengan latar belakang perbukitan hijau.

Pengunjung dapat menikmati mini zoo yang menampung sekitar 200 hewan dari 60 jenis yang berbeda.

8. Roof Park Puncak

Bagi pecinta kuliner di Cianjur, ada sebuah kafe yang memiliki desain yang menarik. Tempat itu adalah Roofpark Cafe & Restaurant, yang terletak di Jalan Raya Puncak-Cianjur, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.

Kafe ini memiliki area rooftop yang luas dengan dekorasi lampion warna-warni. Selain cocok buat nongkrong bareng teman-teman, kafe ini juga sangat Instagramable.

9. Waduk Jangari

Waduk Jangari merupakan sebuah waduk yang berada di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Waduk ini menawarkan pemandangan indah dengan suasana yang cukup sepi, sehingga cocok untuk healing.

Sebagai bagian dari waduk atau danau buatan terbesar di Jawa Barat, yaitu Waduk Cirata, wisata air ini menawarkan beragam spot wisata, mulai dari perahu, memancing, hingga kuliner.

10. Curug Ngebul

Tempat wisata di Cianjur yang Instagramable selanjutnya adalah Curug Ngebul. Destinasi wisata ini terletak di Desa Bunijaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur.

Tempat wisata yang satu ini termasuk hidden gems Cianjur karena lokasinya cukup tersembunyi. Namun, curug ini menyuguhkan panorama indah yang mampu membuat banyak wisatawan dibuat penasaran.

RIZKI DEWI AYU

