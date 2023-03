20 Restoran di Bogor untuk Bukber Bareng Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu agenda yang sering dilakukan ketika Ramadan adalah acara bukber atau buka bersama. Buka bersama biasanya dilakukan untuk menjaga tali silaturahmi dengan teman, rekan kerja atau keluarga. Biasanya juga dilakukan di restoran atau tempat makan yang memang menyediakan paket berbuka.

Jika Anda orang Bogor dan berencana mengadakan kegiatan buka bersama, maka perlu mengetahui restoran yang cocok untuk dipakai bukber. Berikut 20 restoran di Bogor untuk bukber bersama keluarga.

1. Restoran Bumi Aki

Restoran di Bogor untuk buka bersama bersama keluarga yang pertama adalah Restoran Bumi Aki. Tempat ini menyediakan berbagai kuliner khas Jawa Barat, seperti gurame bakar, sop buntut, aneka lalapan, dan lain sebagainya.

Alamat: Jl. Raya Pajajaran Bogor No.51, Bogor

Jam buka: Senin-Minggu, 08.00-21.00 WIB

Restoran Bumi Aki. Foto: Website bumiaki.

2. Rumah Air

Konsep dari restoran Rumah Air sangat unik karena tempatnya yang berada di atas air. Restoran ini menyajikan berbagai makanan khas Jawa Barat, seperti nasi timbel dan nasi tutug.

Alamat: Jl. Bogor Nirwana Residence, Bogor

Jam buka: Senin-Friday, 12.00-20.00, Sabtu-Minggu, 12.00-21.00 WIB

3. Gurih 7 Bogor

Gurih 7 Bogor menyediakan berbagai menu khas Jawa Barat yang menggiurkan. Mulai dari ikan patin bakar rica-rica, gurame goreng kipas, hingga cumi goreng saus padang.

Alamat: Jl. Pajajaran No. 102, Bogor

Jam buka: Senin-Jumat, 09.00-21.30, Sabtu-Minggu, 09.00-22.30 WIB

4. MidEast Shisha & Lounge

Jika Anda ingin berbuka puasa dengan makanan khas Timur Tengah, maka bisa mencoba restoran MidEast Shisha & Lounge. Selain hidangan Timur Tengah, restoran ini juga menyediakan beberapa menu Asia hingga Western. Mulai dari menu nasi biryani ayam/kambing hingga beberapa jenis minuman dan kopi bisa ditemukan.

Alamat: Jl. Sancang Dalam No.8, Babakan, Bogor

Jam buka: Setiap hari, 10.00-23.00 kecuali Sabtu, 10.00-23.00

5. Lemongrass

Restoran Lemongrass. Foto: Instagram.

Mengusung konsep etnik yang berbeda, Lemongrass cocok menjadi restoran untuk bukber bersama keluarga. Menu yang disajikan pun cukup lengkap, mulai dari makanan lokal, Asia, hingga Western.

Alamat: Jl. Raya Pajajaran No.21 Bantarjati, Kota Bogor

Jam buka: Setiap hari, 10.00-22.00 WIB

6. Padre

Jika ingin mencoba menu baru untuk bukber, maka Anda bisa mengunjungi Pedre. Pasalnya, restoran ini menyediakan berbagai makanan khas Italia sebagai andalannya.

Alamat: Jl. Pajajaran Indah V, Baranangsiang, Kota Bogor

Jam buka: Senin-Jumat, 11.00-21.00, Sabtu-Minggu, 10.00-22.00 WIB

7. Saung Kuring

Saung Kuring menjadi salah satu restoran di Bogor yang menyediakan makanan khas Jawa Barat. Tempat makan yang satu ini mengusung konsep yang terbuka dan nyaman untuk digunakan berkumpul bersama keluarga.

Alamat: Jl. Sholeh Iskandar No.9, Bogor

Jam buka: Setiap hari 10.00-20.30

8. Kluwih Sunda

Jika Anda mencari tempat bukber yang bisa menampung banyak orang, maka Kluwih Sunda bisa menjadi salah satu alternatifnya. Restoran ini memiliki tempat yang luas dan menyediakan berbagai jenis makanan khas Jawa Barat.

Alamat: Jl. Bina Marga I, Bogor

Jam buka: Setiap hari 11.00-21.00 (selama Ramadan)

Restoran Kluwih Sunda. Foto: Instagram.

9. Talaga Sampireun

Talaga Sampireun menjadi salah satu restoran yang cocok untuk acara bukber bersama keluarga. Menu andalan dari tempat ini adalah kepiting cabai bawang, patin bakar, gurame saus mangga, dan lain sebagainya.

Alamat: Vimala Hills Bogor, Bogor

Jam buka: Setiap hari, 10.00-21.00

10. Kampoeng Koneng

Kampoeng Koneng memberikan nuansa rumah makan yang asri dan nyaman. Restoran ini menyediakan tempat duduk lesehan yang dikelilingi oleh pohon yang rimbun dan sejuk.

Alamat: Jl. Tapos, Bojong Koneng, Bogor

Jam buka: Setiap hari, 12.00-21.00

11. De’Leuit Sensasi Nasi Jambal

De’Leuit menjadi pilihan restoran untuk Anda yang ingin mencicipi makanan khas Sunda. Restoran ini juga menyediakan dua jenis tempat duduk, meja dengan kursi dan lesehan.

Alamat: Jl. Pakuan No. 3, Baranangsiang, Bogor

Jam buka: Setiap hari, 0.00-20.00

12. Kedai Kita

Restoran Kedai Kita. Foto: Instagram.

Jika mencari restoran dengan menu yang variatif, maka Kedai Kita adalah jawabannya. Pasalnya, tempat makan ini menyediakan berbagai pilihan menu makanan, mulai dari khas Indonesia, Thailand, Western, Italian, hingga Chinese food.

Alamat: Jl. Pangrango No.21, Babakan, Bogor Tengah

Jam buka: Setiap hari 08.00-22.00

13. Waroeng Taman

Waroeng Taman adalah restoran semi indoor yang dihiasi dengan banyak tanaman hijau. Memiliki tempat yang luas, Waroeng Taman dapat menampung banyak pengunjung sekaligus.

Alamat: Pusat Niaga Taman kencana, Jl. Ceremai Ujung Babakan No. 1, Bogor

Jam buka: 10.00-22.00

14. Gili-Gili Restaurant

Gili-Gili Restaurant adalah tempat makan yang menyajikan makanan khas Sunda dan seafood segar. Selain itu, restoran ini juga menyediakan berbagai hidangan klasik Indonesia.

Alamat: Jl. Raya Pajajaran No.69, Baranangsiang, Bogor Timur

Jam buka: 10.00-21.00

15. Talaga Sampireun

Talaga Sampireun adalah restoran yang menyuguhkan berbagai macam hidangan khas Indonesia dengan cita rasa tersendiri. Tempat makan ini juga menyediakan gaya lesehan yang berada di sebuah saung di atas kolam.

Alamat: Sukamahi, Megamendung, Bogor

Jam buka: Setiap hari, 10.00-21.00

16. Grand Garden Resto & Cafe

Grand Garden Resto & Cafe adalah restoran sekaligus cafe yang terletak di dalam kawasan Kebun Raya Bogor. Restoran ini menghadap langsung ke pusat Kebun Raya Bogor yang hijau dan asri sehingga cocok untuk buka bersama dengan keluarga.

Alamat: Kebun Raya Bogor, Paledang, Bogor Tengah

Jam buka: Setiap hari, 09.00-20.00

17. Two Stories & Level.03

Restoran Two Stories & Level.03. Foto: Instagram.

Two Stories & Level.03 adalah restoran yang menawarkan berbagai macam hidangan internasional. Mulai dari hidangan penutup, hingga aneka jenis kopi.

Alamat: Jl. Pajajaran Indah V, Baranangsiang, Bogor Timur

Jam buka: Senin-Jumat, 11.00-23.00 dan Sabtu-Minggu, 10.00-00.00

18. Shabu Hachi

Shabu Hachi adalah restoran all you can eat Japanese Shabu-Shabu dan Yakiniku di Bogor yang bisa menjadi pilihan untuk tempat berbuka puasa. Anda bisa menikmati berbagai macam daging segar yang dimasak sendiri secara langsung.

Alamat: Jl. Raya Pajajaran No.75, Baranangsiang, Bogor Timur

Jam buka: Senin-Jumat, 11.00-21.00 dan Sabtu-Minggu, 10.00-21.00

19. Kajoemanis Nusantara

Restoran yang satu ini menyediakan berbagai jenis hidangan nasi khas Indonesia. Mulai dari nasi bakar ikan roa, nasi goreng cumi hitam, dan lain sebagainya.

Alamat: Kav. Komersial Kota wisata Cibubur Virginia, Cibubur, Bogor

Jam buka: Setiap hari, 11.00-21.00

20. Saung Pak Ewok

Restoran di Bogor untuk bukber bersama keluarga yang selanjutnya adalah Saung Pak Ewok. Tempat makan yang satu ini terkenal dengan hidangan sop buah, batagor, dan siomay yang khas.

Alamat: Jl. Prof. DR. H. Andi Hakim Nasution, Tegallega, Bogor Tengah

Jam buka: Setiap hari, 10.00-21.00 kecuali Jumat, 13.00-21.00

Itulah daftar 20 restoran di Bogor untuk bukber bersama keluarga. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

