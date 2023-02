TEMPO.CO, Jakarta - Tempat nongkrong di Semarang sudah seperti tempat wajib yang harus ada di setiap sudut kota, mulai dari tongkrongan pinggir jalan hingga coffee shop kekinian yang saat ini sudah merajalela ada dimana-mana. Konsep modern, instagrammable atau bahkan keindahan alam selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap cafe di Semarang.

Makanan enak, konsep yang nyaman, dan pemandangan yang disajikan luar biasa menakjubkan memang pastinya dijadikan solusi untuk melepaskan penat setelah seminggu beraktifitas padat. Untuk itu, simak 20 rekomendasi tempat nongkrong di Semarang dengan view terbaik.

1. Joko Kopi

View terbaik dengan pemandangan sawah yang memanjakan mata bisa Anda kunjungi sekarang juga di Joko Kopi. Tempat nongkrong malam di Semarang ini buka setiap Senin hingga Sabtu mulai pukul 12.00-00.00 WIB. Joko kopi berlokasi di Jalan Gedongsongo No.9 Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah.

2. Mr. K Café Gombel

Suasana di Mr.K BSB di Semarang. Instagram Tempat nongkrong murah di Semarang ini harga menunya mulai dari Rp 5.000. Kafe ini juga menawarkan tempat yang nyaman dan pemandangan luar biasa yang membuat banyak orang tertarik. Mr K Cafe Gombel berada di Jl. Setia Budi No.28, Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan jam operasional setiap Minggu sampai Kamis buka pukul 12.00-00.00 WIB dan Jumat serta Sabtu buka pukul 12.00-01.00 WIB.

3. Bleu Sky Lounge

Tempat nongkrong di Semarang dengan view bagus selanjutnya yakni, Bleu Sky Lounge. Tempat ini memberikan keindahan Semarang dari ketinggian dan matahari terbenam yang menakjubkan jika datang pada sore hari. Bleu Sky Lounge buka setiap hari pukul 11.00-02.00 WIB dan beralamat di Hotel Grand Edge, Jl. Sultan Agung No.96, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

4. Han’s Kopi

Tempat nongkrong di Semarang yang buka 24 jam ini tidak boleh ketinggalan karena konsep open space yang nyaman, makanan yang enak dan mengenyangkan, layar besar menyala untuk event khusus serta pemandangan pepohonan yang memanjakan mata. Hans kopi buka setiap Minggu hingga Sabtu selama 24 jam di Jl. Veteran no. 10, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

5. Eden Resto

Tempat nongkrong di Semarang dengan live music salah satunya adalah Eden Resto yang bernuansa indah dengan pemandangan cantik di balkon lantai 2. Tempat ini berlokasi di Jl. Dr. Wahidin No.41, Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah dan buka mulai pukul 11.00-22.00 WIB.

6. Tower Café

Tempat nongkrong Semarang dengan arsitektur bambu dan pemandangan ciamik yang sangat nyaman berlokasi di Jl. Banjarsari Selatan No.49 B, Tembalang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini buka setiap hari pukul 13.00-22.00 WIB.

7. Epicure Sky Terrace

Epicure Sky Terrace merupakan tempat nongkrong Semarang yang rasanya seperti ada di luar negeri dengan suasana terbaik dan view kota Semarang yang memanjakan mata. Kafe ini terkenal dengan menu New york Ice Cream Swirl. Di sini juga menyediakan penampilan live DJ. Tempatnya berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No.21, Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah dan buka setiap hari mulai pukul 11.00-22.00 WIB.

8. Tepian Kopi

Tepian kopi merupakan tempat nongkrong yang berada di atas Taman Kasmaran. Kafe viral ini berada di tepi sungai dan berlokasi di Taman Kasmaran, Jl. DR. Sutomo, Randusari, Semarang Selatan, Kota Semarang serta buka setiap Senin hingga Sabtu pukul 12.00-21.00 WIB.

9. Joglo Agung Resto and Gallery

Meluangkan waktu sambil nongkrong di kafe berdua dengan pemandangan dan pegunungan yang menawan memang menambah kesan romantis yang membahagiakan. Kafe ini berlokasi di Jl. Lemah Abang Km. 3,6, Jimbaran, Bandungan, Kabupaten Semarang dan buka setiap hari pukul 10.00-21.00 WIB.

10. KoenoKoeni Café Gallery

Tempat ngopi dengan konsep antik dan desain serba jadul ini memang sangat nyaman dikunjungi bersama dengan teman dan kerabat. Apalagi sambil melihat gemerlapnya lampu kota Semarang. KoenoKoeni berada di Jl. Tabanan No. 4, Candi Baru, Semarang, Jawa tengah yang buka setiap hari pada pukul 11.00-20.00 WIB.

11. Encycoffeedia Coffee Shop

Tempat nongkrong ini memiliki suasana yang nyaman dengan pemandangan kota Semarang yang menakjubkan. Encycoffeedia beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.37A, Candi, Kec. Candisari, Semarang, Jawa Tengah dan buka setiap hari pukul 16.00-23.00 WIB.

12. Cimory on The Valley

Cimory on The Valley biasanya didatangi wisatawan. Kafe yang berada di kawasan puncak ini buka setiap hari sejak pukul 08.00-22.00 WIB dan beralamat di Ruko No. 1-2, Jalan Raya Soekarno Hatta KM 30, Bawen, Kabupaten Semarang.

13. Lind’s Ice Cream Café & Resto

Lind’s populer karena tempat es krim ini dikenal sangat enak, memiliki banyak menu dan keindahan city view yang memanjakan mata. Lind’s ice cream cafe & resto berada di Jl. Papandayan No. 99, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah dan buka setiap hari sejak pukul 11.00-23.30 WIB.

14. Nestcology Land of Gastronomy

Kafe ini memiliki interior yang sangat mewah dengan jendela besar, dinding bata, mural serta sangkar burung artistik. Nestcology land of gastronomy berada di Jl. Tambora no. 5A, Semarang, Jawa Tengah dan buka setiap hari sejak pukul 12.00-23.00 WIB.

15. Eling Bening

Eling Bening memiliki pesona alam yang memikat dengan pepohonan rindang, kawasan kebun kopi hingga deretan pegunungan. Tempat nongkrong ini beralamat di Jl. Kartini Tambakboyo, Ambarawa, Kabupaten Semarang dan buka setiap Senin sampai Jumat pukul 08.00-18.00 WIB dan Sabtu sampai Minggu pukul 07.30-18.30 WIB.

16. Valle Pizza e Resto

Tempat nongkrong ini menyediakan berbagai macam menu pizza yang menggugah selera dengan pemandangan yang memanjakan mata. Valle Pizza e Resto berada di Jl. Diponegoro No.22A, Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan jam operasional sejak pukul 10.00-00.00 WIB.

17. Kampung Laut Semarang

Kampung Laut Semarang berada di tepi laut yang menyejukan mata. Tempat nongkrong ini berada di Komplek Puri Maerokoco, PRPP Jawa Tengah, Jalan Anjasmoro, Tawang Mas, Kota Semarang, Jawa Tengah yang buka mulai pukul 11.00-20.00 WIB.

18, The Hills Dining Restaurant

Tempat nongkrong dengan area taman yang luas dan pemandangan lampu kelap-kelip memang sangat indah dan menakjubkan. The Hills Dining restaurant berada di Jl. Bukit Baladewa 22 -24, Semarang, Jawa Tengah yang buka mulai pukul 17.00-00.00 WIB.

19. Pondok Kopi Umbul Sidomukti

Tempat nongkrong terdekat dari lereng gunung karena berada diatas ketinggian 1.200 meter diatas permukaan laut. Pondok kopi umbul sidomukti berlokasi di Desa Sidomukti-Jimbaran, Kec. Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kafe menakjubkan ini buka setiap hari mulai pukul 08.00-00.00 WIB.

20. Sky Pool Bar

Kafe terbaik dengan pemandangan infinity pool ini bisa Anda kunjungi sekarang juga di Sky Pool Bar. Tempat nongkrong malam di Semarang ini buka setiap hari mulai pukul 10.00-22.00 WIB dan berlokasi di Star Hotel Semarang, Jl. MT Haryono No. 972, Semarang Selatan, Jawa Tengah.

Tempat nongkrong memang selalu dijadikan pilihan untuk mengerjakan tugas, menghilangkan penat, dan menikmati makanan enak. Itulah 20 rekomendasi tempat nongkrong di Semarang dengan view terbaik dan tempat yang aesthetic patut dikunjungi.

NUR QOMARIYAH

