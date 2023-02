Menghitung Hari Musim Semi Tiba, Begini Orang Jepang Merayakan Musim Semi

TEMPO.CO, Jakarta -Musim dingin akan segera berakhir, masyarakat Jepang menyambut kembali cuaca musim semi yang lebih hangat dengan salah satu musim favorit di Jepang. Yaitu musim melihat sakura.

Banyak orang Jepang dan orang asing sama-sama menantikan untuk melihat bunga sakura dengan piknik, dan cara lain untuk merayakan periode singkat mekarnya bunga sakura. Sakura disebut hanami, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai melihat bunga.

Baca Juga: 4 Rekomendasi Tempat di Jepang untuk Menikmati Sakura Mekar

Orang mungkin bertanya-tanya apa yang istimewa dari sakura, karena tidak hanya mekar di Jepang. Namun, bunga sakura dianggap sebagai simbol bunga musim semi. Mereka mekar hanya untuk waktu yang singkat, jadi melihatnya pada saat yang tepat sangatlah istimewa.

X

Sakura mekar tergantung pada cuaca, musim bunga sakura bisa datang lebih awal atau akhir tahun . Namun, biasanya datang kapan saja dari pertengahan Maret hingga awal April. Saat mulai memasuki musim semi, orang-orang mulai menjual merchandise dan makanan ringan bertema Sakura edisi terbatas, dan mulai merencanakan perayaan.

Bagaimana orang Jepang merayakan musim semi?

Mengutip zenpop-jp “Sakura Season 2023: How To Celebrate it in Japan” kebanyakan orang pergi keluar ke jalan untuk pergi ke kebun dan taman selama puncak musim mekar untuk hanami. Hanami, atau yang artinya "melihat bunga", adalah kebiasaan tradisional menikmati keindahan sementara bunga yang hanya mekar dalam waktu singkat. Sementara "hana" () dari hanami adalah kata umum untuk "bunga", biasanya merujuk pada bunga sakura, karena musim semi adalah waktu paling populer untuk hanami.

Biasanya juga seperti pesta atau piknik luar, dengan banyak orang pergi ke tempat-tempat seperti taman Yoyogi di Tokyo atau taman Istana Osaka di Osaka , meletakkan terpal dan menikmati pemandangan bersama teman-teman. Taman-taman ini bisa menjadi sangat ramai, dan tergantung pada waktu tiba.

Festival Cherry Blossom juga merupakan acara populer, di mana orang bisa membeli makanan dan minuman di jalanan dan menikmati puncak musim mekar untuk pemandangan unik dan foto ikonik. Di Tokyo, acara musik diadakan selama Sakura Matsuri di Taman Ueno yang memiliki sekitar 800 pohon sakura untuk dilihat.

Sambut musim semi, orang dapat melakukan perjalanan ke Fuji Kawaguchiko, di mana bunga Sakura dicahayai lampu setelah matahari terbenam, dan juga mendapatkan pemandangan Danau Kawaguchi yang menakjubkan, dengan Gunung Fuji sebagai latar belakang.

YOLANDA AGNE



Pilihan editor : Musim Semi Segera Tiba, Kapan Waktu Terbaik Kunjungi Jepang untuk Lihat Bunga Sakura

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.