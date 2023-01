Peringatan 100 Tahun Berdiri, Disney Siapkan Ragam Atraksi dan Film Baru di 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia, Disney tak henti untuk terus menghadirkan inovasi bagi penggemarnya. Tahun 2023 ini, Disney akan memberikan kejutan di berbagai taman hiburan dan penginapannya dengan banyak wahana hingga atraksi baru.

Melalui laman resminya pada Ahad, 1 Januari 2023, beragam kejutan baru itu disiapkan untuk memperingati 100 tahun The Walt Disney Company berdiri. Seluruh taman hiburan Disney di seluruh dunia akan ikut merayakannya.

Petualangan baru itu akan dimulai pada 27 Januari di Disneyland Resort, di mana pengunjung dapat menantikan Wondrous Journeys, sebuah pengalaman baru kembang api spektakuler di Disneyland Park dan World of Color di Disney California Adventure Park.

Pengunjung juga dapat menyaksikan pembukaan Mickey & Minnie's Runaway Railway pada 27 Januari dan kembalinya parade Magic Happens yang telah lama ditunggu mulai 24 Februari. Mickey & Minnie's Runaway Railway pertama kali dibuka di Walt Disneyland Disney World pada 2020. Atraksi ini juga untuk membuka kembali

Mickey's Toontown pada 8 Maret.

Sementara itu, di Walt Disney World Resort akan menyajikan pembukaan TRON Lightcycle / Run, sebuah atraksi yang memungkinkan pengunjung menaiki Lightcycle sendiri dan berpacu dengan cepat. Coaster itu telah menjadi favorit penggemar di Shanghai Disneyland dan akan dibuka di Magic Kingdom Park pada musim semi.

Selain itu, atraksi favorit penggemar Magic Kingdom akan menghadirkan kembang api Happily Ever After yang sekali lagi bakal menerangi langit dengan versi pertunjukan yang diperbarui pada 2023. Di Disneyland Hongkong, akan hadir World of Frozen yang bakal dibuka pada paruh kedua 2023.

Di Disneyland Paris, peringatan 30 tahun taman tersebut akan mencapai puncak dengan pertunjukan panggung baru Pixar: We Belong Together pada akhir tahun 2023. Seluruh resor juga akan mendapatkan dekorasi baru, merchandise, makanan dan kostum baru untuk Mickey Mouse dan teman-temannya.

Disney juga mempersiapkan sederet film untuk dirilis pada 2023. Beberapa di antaranya adalah The Little Mermaid, Peter Pan & Wendy, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Elemental, Indiana Jones and the Dial of Destiny dan Wish.

Baca juga: Kilas Balik Kehidupan Walt Disney, Pengusaha Industri Animasi di Amerika Serikat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu