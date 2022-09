Istana Buckingham di London Tempat Baptis Pangeran William

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Buckingham berfungsi sebagai kediaman resmi penguasa Inggris di London sejak 1837 dan kini juga merupakan markas administrasi monarki. Dilansir dari royal.uk, sebagai bangunan megah milik kerajaan, Istana Buckingham memiliki 775 kamar. Termasuk 19 kamar negara bagian, 52 kamar tidur kerajaan dan tamu, 188 kamar tidur staf, 92 kantor dan 78 kamar mandi. Dihitung dari depan, panjang bangunan inj 108 meter, dengan lebar 120 meter dan tinggi 24 meter.

Meskipun digunakan untuk banyak acara dan agenda resmi yang diadakan oleh kerajaan Inggris, State Room di Istana Buckingham dibuka untuk pengunjung setiap musim panas.

Saat ini, Istana Buckingham merupakan bangunan yang berfungsi sebagai pusat dari monarki konstitusional Inggris. Bangunan ini tempat untuk diadakannya banyak acara dan upacara kerajaan, mulai dari menjamu Kepala Negara asing hingga merayakan pencapaian di penobatan dan resepsi.

Lebih dari 50 ribu orang mengunjungi Istana setiap tahun sebagai tamu perjamuan Negara. Ratu juga mengadakan audiensi mingguan dengan Perdana Menteri dan menerima Duta Besar asing yang baru diangkat di Istana Buckingham ini.

Pada 2002, sebuah konser musik diadakan di taman Istana Buckingham untuk menandai The Golden Jubilee of Elizabeth II atau perayaan yang menandai peringatan 50 tahun aksesi Ratu Elizabeth II. Dalam perayaan ini menampilkan penampilan tak terlupakan dari 'God Save The Queen' oleh Brian May dari atap Istana.

Bahkan pada perayaan The Diamond Jubilee of Elizabeth II atau perayaan yang menandai peringatan 60 tahun aksesi Ratu Elizabeth II pada 2012, anggota masyarakat diundang untuk piknik khusus di taman Istana Buckingham.

Untuk menandai The Platinum Jubilee of Elizabeth II pada 2022, diadakan pesta khusus di istana, termasuk pertunjukan drone yang spektakuler.

Selain sebagai pusat administrasi monarki, istana ini juga merupakan rumah keluarga kerajaan. Ratu Elizabeth II bahkan melahirkan Pangeran Charles dan Pangeran Andrew di Istana, dan hingga hari ini pemberitahuan tentang kelahiran dan kematian kerajaan masih ditempel di pagar depan agar dapat dibaca masyarakat.

Pembaptisan Pangeran Wales, Putri Kerajaan, Duke of York dan Pangeran William berlangsung di ruang musik di istana ini dan banyak pernikahan kerajaan telah dirayakan di Istana Buckingham.

ANNISA FIRDAUSI

